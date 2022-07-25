إنجازات مضاعفة في ملف الإسكان

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المتابعة الشخصية والمباشرة من محمد بن راشد لبرنامج إسكان المواطنين، والإشراف المباشر من حمدان بن محمد على هذا الملف، باتا يؤتيان ثماراً واضحة ومضاعفة، في هذه الأولوية التي وضعتها قيادة دبي في صدارة اهتماماتها، لتحقيق إنجاز سريع وملموس ينعكس مباشرة على المواطنين واستقرارهم الأسري وجودة حياتهم.

الاعتماد الأخير من لجنة التنمية وشؤون المواطنين في دبي، بتوجيهات محمد بن راشد ورئاسة حمدان بن محمد، للبدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، يلفت إلى الخطوات الواسعة والمتواصلة التي تحققها حكومة دبي لرفع الإنجاز في خطط إسكان المواطنين في الإمارة والارتقاء بحياتهم، وتعزيز الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم من خلال رؤية ومنظومة متكاملة للوصول إلى أعلى مستويات الرفاه المجتمعي.

هذه المنظومة بإنجازاتها المتسارعة ومبادراتها الواضحة للتيسير على المواطنين في جميع مناحي الحياة، تحفز باستمرار جهوداً حكومية أكبر للتطوير وتنفيذ استراتيجية دبي التنموية والحضرية لتكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم، وهي استراتيجية تضع المواطن غاية لكل أهدافها وبرامجها، وهو ما يؤكده حمدان بن محمد بقوله: «أولويات لجنة التنمية وشؤون المواطنين توفير الدعم الاستباقي والسريع لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وسنعزز الجهود خلال المرحلة المقبلة، ونسرعها لتكون الأحياء السكنية الأفضل عالمياً».

النموذج التنموي في دبي يمضي بثقة وتصاعد وفق الخطط والأهداف، وبما يحقق رؤية وتطلعات قيادتها لضمان رفاه ورخاء أبنائها، وتعزيز مكانتها التنموية الاقتصادية.