الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)

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الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT) هي أصول مشفرة موجودة على منصة «البلوكشين» تتضمن رموزاً تعريفية فريدة وبيانات وصفية تميزها عن بعضها بعضاً.

حيث لا يمكن بيعها أو استبدالها، على عكس العملات المشفرة، فهذه الرموز لا تؤدي وظيفة العملات المشفرة، إذ لا يمكن استخدامها كوسيلة للتبادل لأنه لا يوجد شبيه لها، كما أنها تختلف عن الرموز المميزة القابلة للاستبدال، التي تكون متطابقة مع بعضها البعض، وبالتالي فإن الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال يمكن أن تكون بمثابة وسيط للمعاملات التجارية.يسمح البناء الخاص لكل (NFT) بمجموعة واسعة من التطبيقات، حيث تعد الرموز غير القابلة للاستبدال طريقة مثالية لتمثيل القطع المادية في العالم الحقيقي رقمياً، مثل العقارات والأعمال الفنية، وبعبارة بسيطة يمكن القول بأن (NFT) تشبه بصمة الإصبع لدى الإنسان، حيث لا يوجد نسخة منها ولا يمكن استبدالها.

تعمل الـ (NFT) من خلال تحويل نموذج التشفير عن طريق جعل كل رمز مميزاً وفريداً ولا يمكن الاستغناء عنه، مما يجعل من المستحيل أن يكون الرمز المميز غير القابل للاستبدال مساوياً لآخر، وقد تم تشبيهها بجوازات السفر الرقمية، لأن كل رمز يحتوي على هوية فريدة غير قابلة للتحويل لتمييزها عن الرموز المميزة الأخرى، كما أنها قابلة للتوسعة، مما يعني أنه يمكن الجمع بين اثنين من (NFT) لاستخراج (NFT) جديد، تماماً مثل العديد من العملات الرقمية، تحتوي (NFT) أيضاً على تفاصيل الملكية لتسهيل التعرف عليها ونقلها بين حاملي الرموز، ويمكن للمالكين كذلك إضافة بيانات وصفية أو سمات تتعلق بالأصل في (NFT).

خلاصة القول إن (NFT) توفر إمكانية الجمع بين سمات الفن والتحصيل، التي تعد من أكثر الطرق فعالية لجذب مشترين جدد بمعرفة ما يمكن للرموز الغير قابلة للاستبدال فعله، ويتضح لنا مما تقدم ما يمكن أن تلعبه هذه الرموز من دور هام في المستقبل الرقمي.