نهج مستدام لدعم المواطن

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بوصلة القيادة في الإمارات ثابتة دائماً نحو خدمة المواطن وتمكينه، وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لأسرته، وهو الهدف الذي لطالما أكدت عليه القيادة، وتعمل بدأب على تحقيقه.

هذه الرؤية، التي تتصدر أولويات حكومة الإمارات، يعكسها بوضوح تأكيد محمد بن راشد بأن مسيرة دعم المواطنين مستمرة، وتتجلى في قرارات مجلس الوزراء النوعية، التي صدرت بالأمس، المتمثلة باعتماد قروض سكنية للمواطنين بـ 2.4 مليار درهم، وتهدف إلى إنجاز 13 ألف منزل، خلال السنوات المقبلة.

وكذلك اعتماد إجازة التفرغ للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي، الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، بما تضمه من مزايا نوعية، تتمثل في الحفاظ على الوظيفة، مع نصف راتب لعام كامل، وهو ما يعد حلاً نوعياً لتعزيز استقرار الأسر المواطنة، لا سيما الشابة منها، والارتقاء بجودة حياتهم، في ظل ما تشهده بلادنا من نمو اقتصادي، بشّرنا به نائب رئيس الدولة، مشدداً على أن الهدف هو تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة، التي يوفرها اقتصادنا الوطني.

نهج الإمارات، الذي يرتكز منذ التأسيس على أن «الإماراتي» هو ثروة الوطن الأغلى، لم يحد يوماً عن هدفه الأسمى، بتحقيق الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن، وهو ما تترجمه المبادرات والمشاريع وسياسات التمكين المتتالية، التي لا تهدأ عن السعي لكل ما فيه صالح المواطن واستمرار رخائه، وإيمان القيادة الرشيدة المطلق بأن الثروة البشرية الوطنية، المستقرة والمتمكنة، هي القوة الحقيقية لتسريع الإنجازات، وتحقيق الطموحات بمستقبل أسعد وأفضل.