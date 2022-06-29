شبكة عالمية لريادة دبي

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لا تتوقف دبي عن ابتكار المبادرات والمشاريع الفريدة، التي تستكشف مكامن النجاح، بديناميكية فريدة ومستدامة، تستهدف مضاعفة نموها، وترسيخ مكانتها في قلب اقتصاد العالم، مرتكزة على رؤية محمد بن راشد، التي جعلت دبي في صدارة المشهد الاقتصادي، كمركز لا غنى عنه للتجارة الدولية.

إطلاق حمدان بن محمد، أمس، مبادرة «دبي جلوبال»، يستكمل هذه الأفكار الخلاقة، التي ترسخ دبي بين أفضل مراكز الأعمال عالمياً، من خلال تأسيس شبكة دولية متكاملة، تشمل 50 مكتب ترويج تجاري للإمارة حول العالم، وتعزيز استفادة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، من بنيتها التحتية المتطورة، وإمكاناتها اللوجستية، بما يخدم وصول عملياتها إلى 30 سوقاً واعداً وحيوياً، فضلاً عن ما تقدمه من بيئة جاذبة للاستثمارات وأصحاب المهارات والكفاءات، وإطار تشريعي مرن وفعال يدعم الأعمال، ويضمن لها الاستدامة والنمو.

الشبكة العالمية ستكتب فصلاً جديداً في قصة نجاح دبي، التي تفعل ما تقول بعزيمة كبيرة، وثقة مطلقة بقوة اقتصادها، فدبي اليوم، كما يؤكد حمدان بن محمد، المدينة الأكثر نمواً وتنوعاً وسرعة، وتستثمر عشرات المليارات في توسيع خطوطها الملاحية والجوية مع أكثر من 400 مدينة. وبتدويل شركاتنا الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق تجارية جديدة، عبر هذه المبادرة الفريدة، ستصل قصة دبي بأروع فصولها إلى العالم.