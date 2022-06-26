رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد - طيب الله ثراه.. بقلم: سفير دولة الإمارات لدى الكويت د.مطر حامد النيادي

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برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله ثراه- فقدت المنطقة والعالم رجل دولة من الطراز الأول وقائدا من قادة التنمية والنهضة بما كان له من رؤية ثاقبة وحرص على التطوير والازدهار، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق الإنجازات والقفزة النوعية التي شهدتها دولة الامارات العربية المتحدة خلال عهده المبارك. المغفور له الشيخ خليفة بن زايد -رحمه الله- من القيادات التاريخية الفذة المشهود لها بالعطاء والبذل على مدى سنوات طويلة من العمل الوطني في خدمة الوطن والمواطن منذ أن شارك وهو في صباه إلى جانب والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-في مرحلة التأسيس لبناء ونهضة الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم.

وبانتهاء فترة الحداد الرسمي نتقدم للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة بخالص الشكر والتقدير على المشاعر الصادقة تجاه فقيد الوطن الكبير والتي عبرت فيها دولة الكويت عن حزنها العميق لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيَّب الله ثراه. فقد نعى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله- المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معبراً عن بالغ حزنه وتأثره لوفاته قائلاً: إن «الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية». كما وجَّه بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الكويت على روح الفقيد وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً وقطعت قنوات التلفزيون برامجها المعتادة وبثت القرآن الكريم. كما عبَّر سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد -حفظه الله- عن بالغ حزنه وتعازيه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وكذلك لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. كما ترأس سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء وفد دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن بينما ترأس معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وفد المجلس لتقديم واجب العزاء.

وفي يوم السبت الموافق 14/5/2022 فُتح سجل العزاء في بيت الإمارات بدولة الكويت الشقيقة وكان أول المعزين معالي الشيخ الدكتور احمد الناصر الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الذي حرص على أن يكون أول المعزين لنقل تعازي صاحب السمو أمير الكويت وسمو ولي العهد وحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق.

خلال فترة العزاء التي استمرت مدة سبعة أيام كانت العبارة التي نسمعها من جميع المعزين من مختلف أطياف المجتمع الكويتي الشقيق «أن الفقيد واحد والحزن واحد في الكويت كما هو في الإمارات». كما أعد الإعلام الكويتي خلال فترة العزاء تغطية خاصة عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد -طيَّب الله ثراه- ومسيرته العطرة و خصص كذلك برامج وتغطية عن انتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله- رئيسا لدولة الإمارات وانطلاقة مرحلة جديدة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن الانتقال السلس للسلطة في دولة الامارات بانتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله- من قبل إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يوم السبت الموافق 14/5/2022 يعكس مكانة العمل المؤسسي وقوته والمستوى المتقدم لاستقرار الحكم وآليات تداول السلطة في دولة الإمارات وفقا لأحكام الدستور. لقد رسخت دولة الإمارات موقعها الريادي في مرحلتي التأسيس والتمكين كموطن للفرص وتحقيق الأحلام وأرض خصبة للاقتصاد والاستثمار والتقدم العلمي والتحول الرقمي واكتشاف الفضاء والتميز وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي والصحي وتسهيل ممارسة الأعمال ومد يد العون وإغاثة الملهوف وتنمية العلاقات مع الاشقاء والأصدقاء وتعزيز مسيرة النمو وتحصين الدولة لردع كل طامع في مقدرات الوطن. وتمضي دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة برؤية واضحة وبطموح وعزيمة لمستقبل زاهر وإنجازات غير مسبوقة تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.