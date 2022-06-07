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مشكلة بعض الناس، أنهم رغم تعليمهم العالي وحصولهم على شهادات عليا، إلا أنهم منزوون مترددون، ولا تعرف سبب كل هذه السلبية، هناك من لديه الكثير من المعارف والعلوم، ولو جلست معه ستذهل من كمّ الأفكار التي تدور في رأسه، لكنه عاجز تماماً عن إخراجها، وعن تعليم الآخرين كيفية ترجمتها على أرض الواقع، ببساطة هو غير واثق من نفسه ولا من تفكيره ولا من قدراته، وهذه بحق معضلة يعاني منها الكثيرون.

وقد صدق طبيب الأطفال الشهير بنجامين مكلاين سبوك، عندما قال: ثق في نفسك فأنت تعرف أكثر مما تعتقد.

من الجميل أن تثق في نفسك وقراراتك، عندما تكون مدعومة بالخبرة والدراسة والبحث، الثقة بالنفس ليست مشاعر وأحاسيس مجردة، أو هي رغبة وتوقعات، هي ثقة تنبع داخل كيانك وروحك بسبب معرفتك التامة وعلمك المحيط بالموضوع، لذا يكون حضور هذه الثقة مهماً وحيوياً، ولذا نجد الكاتب والشاعر والخطيب جورج هربرت، يقول: الثقة بالنفس والمهارة، جيش لا يقهر. فقد وضع المهارة مع الثقة، لأنها مكملة ومتممة لها، والمهارة هنا تعني الإتقان وتعني العلم والمعرفة، وكيف تحصل على المهارة دون الإتقان، دون العلم، دون التعود والتمرس. نعم ثق بنفسك وقدراتك ومواهبك وإمكانياتك، ولكن ليكن معها وبجانبها علمك ومعارفك وعلومك.