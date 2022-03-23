طاقة تفاؤل للعالم

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إكسبو 2020 دبي طاقة من التفاؤل للعالم بثها صانع التفاؤل وملهم التغيير الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من هنا بدأ الحلم وانطلقت الرحلة لتكسر كل التوقعات وتتخطى أكبر التحديات، مسجلة بصمة وعلامة فارقة في تاريخ معارض إكسبو الدولية، رغماً عن كل التحديات أظهر المعرض مرونة استثنائية في التعاطي من حيث الإقبال الكبير والمتواصل في ظل التحديات المتلاحقة.

تمكن الحدث الأكبر في المنطقة من جمع العالم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في أكبر تجمع عالمي منذ تفشّي الجائحة.تجارب مميزة أبدع المعرض في تقديمها بأروع الصور، والتي جمعت بين التعليم والثقافة والترفيه في مكان واحد لـ192 دولة مستعرضة أفضل ما لديها في المجالات كافة، و32 ألف فعالية أقيمت منذ انطلاق الحدث العالمي شملت مشاركات وفود على أعلى المستويات، إضافة إلى المؤتمرات والمنتديات، والفعاليات التي تناولت أحدث الابتكارات. وتوج ذلك في تسجيل إكسبو 2020 دبي الإنجاز التاريخي من حيث عدد الزيارات، والذي يعد أكبر البراهين على التفوق في أصعب المهمات، والبرهان الواضح أن رحاب هذه الأرض تتسع لكل الطامحين بغد أفضل للكوكب.

وقد وعدت دبي بالترحيب بالعالم أجمع على أرضها، وأجزلت الترحاب، بتسخير كامل الإمكانات والقدرات البشرية التي تضافرت لتنظيم حدث عالمي بكل المقاييس، جاء لوضع أنجع الحلول للتحديات الأبرز على خارطة أجندة البحث كقضايا البيئة والطاقة والتعليم والصحة والفقر، وتسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار للتأثير الإيجابي في حياة الشعوب وتغييرها للأفضل. ومع العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي تتواصل قصص النجاح بتنظيم أسبوع المياه والذي يتناول أهم السبل الممكنة لحماية أثمن الموارد اليوم من أجل أجيال المستقبل، ويعد هذا الأسبوع، الأسبوع العاشر والأخير ضمن أسابيع الموضوعات العشرة للمعرض.