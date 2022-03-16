محفز تاريخي لاقتصاد دبي

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انطلاقة نوعية تنتقل من خلالها دبي إلى مرحلة تاريخية جديدة في تعزيز أداء أسواقها المالية وقوة اقتصادها ككل، عبر إعلانها عن أول طرح لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ش.م.ع» للاكتتاب العام، ضمن استراتيجيتها التطويرية الشاملة للأسواق، والتي تشمل إدراج مجموعة من الهيئات والمؤسسات، التي تعد أعمدة أساسية لاقتصاد دبي في السوق المالي.

تمثل هذه الخطوة التي وصفها مكتوم بن محمد بأنها إنجاز تاريخي مهم في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، دفعاً ودعماً غير مسبوقين لمحركات النمو الاقتصادي في الإمارة، ومحفزاً استثنائياً لمضاعفة مسيرة التنمية والازدهار، خصوصاً أن هذا الطرح الأول من نوعه، يتعلق بهيئة استراتيجية حيوية متكاملة، أثبتت ريادة عالمية وكفاءة متفردة في الأداء، وتتمتع بمركز مالي قوي جداً، ومستقبل واضح في قدرتها على تحقيق العوائد الكبيرة، كما أن هذا التوجه يرسخ لنهج جديد في إتاحة الفرصة أمام المساهمين الجدد في مثل هذه الأعمدة الاقتصادية للمشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي.

قوة الهيئة غنية عن التعريف، فقد نمت بتسارع واكب النمو المتواصل لدبي، ويبلغ إجمالي قيمة أصولها من ممتلكات ومنشآت ومعدات اليوم نحو 201 مليار درهم، ويكفي طرحها ثقة أنها تعتزم توزيع أرباح مرتين كل سنة مع توقعها ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليارات درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2027، وهي بداية ستقدم إسهاماً كبيراً في خطط دبي لتعزيز أداء أسواق المال.

هذه الخطوة التاريخية وما سيتبعها من إدراجات ترسم ملامح قوة متعاظمة جديدة لاقتصاد دبي بكل أركانه وقطاعاته، لما سيكون لها من تأثير شامل على الأسواق.