أدوار قيادية

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بمناسبة احتفال العالم بعيد المرأة، لا يمكن الحديث عن هذا اليوم دون الحديث عن جهود المرأة الاماراتية ومساهماتها ومنجزاتها في خدمة المجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً ومحركاً أساسياً للتغيير الإيجابي وتعزيز مسيرة التنمية والتقدم والازدهار في دولة الإمارات، حيث شاركت إلى جانب الرجل بقوة في نجاحات «إكسبو 2020 دبي»، فعطاء ابنة الإمارات يجود في كل الميادين، وحضورها الفاعل لافت في كل جانب، حيث لا تتوقف على الحاضر فحسب وإنما تشمل المستقبل.

يحتل الشباب والشابات بالتأكيد مكانة بارزة في «إكسبو 2020 دبي»، إذ يخصص عدداً من برامج فعالياته لإلهام الجيل القادم وتمكينه لامتلاك القدرة على الاستكشاف والإبداع والتعلم. حيث إن تمكين المرأة في دولة الإمارات نابع من رؤية ثاقبة لقيادة دولة الإمارات، التي تريد لشعبها أن يرتقي أعلى المراتب، وأن تكون كل فئاته في أفضل مكانة بين شعوب العالم، فالمرأة الإماراتية على اختلاف المناصب من وزيرات إلى مربيات ومتطوعات ساهمت في حشد الطاقات لتمكين المرأة، حيث يعتبر إكسبو منصة مثالية لتسليط الضوء على الدور المهم للمرأة في تحقيق التوازن المجتمعي وترسيخ التوازن بين الجنسين نهجاً ثابتاً وأصيلاً في دولة الإمارات وتعزيزه على المستوى الدولي.

ولا شك أن تخصيص جناح للمرأة في «إكسبو 2020 دبي» يجسد هذا الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لإبراز دور المرأة، وتسليط الضوء على إنجازاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد هيأت لها دولة الإمارات بيئة العمل الجيدة لتحقيق أعلى المكاسب، فالمرأة الإماراتية في اليوم العالمي للنساء أثبتت للعالم أنها في أي مكان وفي أي زمان قادرة على التغيير الإيجابي لما فيه الخير للإنسانية وأنها قادرة على صنع مستقبل أفضل للبشرية.