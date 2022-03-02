ت + ت - الحجم الطبيعي

الاستدامة أولوية الدول والمدن المتقدمة الملحة، في ظل التسارع والتطور العمراني والاقتصادي والسياحي الكبير، والذي تطلب الموازنة بين جودة الخدمات المقدمة وتوافر الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وكيف إذا كانت الخدمات تشكل عصب ونبض الحياة كالطاقة والمياه، والتي تتسابق الشركات العالمية لتقديم أفضل حلولها المبتكرة وسط التحديات الحاضرة والمقبلة.

ودبي مسجلة في هذا المضمار علامات، بأهدافها الطموحة ورؤيتها الواعدة الرامية لرسم ملامح ابتكارات العقد المقبل عبر تقديم تجارب استثنائية وخدمات نوعية لخلق مسار متكامل يرتكز على الابتكارات للتأثير الإيجابي في حياة الأجيال القادمة.

والتطرق اليوم لمنظومة متكاملة ونموذج استثنائي خرج من دائرة التقليدي والمتوقع في هذا النوع من الخدمات.. هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وإحدى أهم المؤسسات الخدمية العالمية التي تخاطب الحاضر بلغة المستقبل وحلوله، وتقنياته، من خلال مساهمتها بالانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل ورسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، بتصميم وتطوير نماذج عمل تواكب متطلبات الخمسين عاماً المقبلة، محققة نتائج تنافسية فاقت نخبة المؤسسات الخدمية العالمية، بوصفها أولى المؤسسات التي تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، ضمن برنامجها للفضاء، والأولى في التحول إلى مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، من خلال ذراعها الرقمية «ديوا الرقمية».

ويأتي جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي، بتجربته الفريدة رافداً للقفزات النوعية في دبي، مواكباً لدور وتوجهات الهيئة السباقة، بعرض أبرز مشروعاتها ومبادراتها في مجالات الفضاء وتقنياته، والتحوّل الرقمي والذكي، إلى جانب المشروعات العملاقة للطاقة المتجددة والنظيفة. دور بارز تلعبه الهيئة في مواكبة المستجدات المحلية والعالمية بخطط واستراتيجيات استشرافية وكوادر احترافية.