أخوة راسخة

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مشاركة الإمارات في احتفال الأشقاء في الكويت بيومهم الوطني الـ61، تمثل تجسيداً حقيقياً للروابط التاريخية، والعلاقات الأخوية الصادقة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي أصبحت، برؤية القيادة الرشيدة في الإمارات والكويت، نموذجاً يحتذى في قوتها ومتانتها. وهي تمضي اليوم نحو مزيد من التمتين والتمكين في الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي رسختها وحدة المسار والمصير، والانتماء، ووشائج الأخوة العميقة.

ويأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أننا والأشقاء في الكويت أخوة ورفقاء مسيرة واحدة، ليعكس المكانة البارزة للكويت لدى القيادة في الإمارات، وتقديرها الكبير للدور المحوري للقيادة الكويتية الرشيدة في تعزيز روابط الأخوة الخليجية والعربية، ومسيرة العمل المشترك، ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يجسد مستوى التنسيق والتناغم العالي بين الإمارات والكويت، تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، حرص القيادة في البلدين على تحقيق أعلى مستويات التفاهم والتشاور في مختلف المحاور والمجالات، بما يعكس الإرادة القوية لدى قيادة البلدين الشقيقين، لدفع العلاقات، والنهوض بمستوى الشراكات، إلى آفاق أرحب من التكامل وتوافق الرؤى.

نبارك لأشقائنا في الكويت يومهم الوطني المجيد.. و«حفظ الله الكويت وحفظ أهلها.. وأدام عليهم عزهم ومجدهم».