وجهة مفضلة وآمنة لهن

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أول ما تفكر فيه النساء والفتيات اللاتي يسافرن وحدهن هو هل وجهتهن آمنة، أم نصف آمنة، أم مصدر خطر لهن؟

ويكون هذا البحث مفصلاً ومعمقاً في حالات السفر للترفيه والاستكشاف أكثر من حالات السفر لغرض العمل. فالسفر لغرض العمل يكون ضمن مجموعة وخطة تحركات وذهاب وإياب. أما السفر لغرض الترفيه والاستكشاف، ولا سيما حين تكون المسافرة وحيدة، فيتطلب بحثاً عن تقييمات المسافرين للوجهة ومدى الأمان فيها.

أعرف الكثير من النساء والشابات اللاتي بتن يتخذن من دبي وجهة للسياحة والسفر والترفيه. فئة عريضة من النساء العربيات وغير العربيات يعددن دبي الوجهة المفضلة للتسوق أو الاسترخاء أو الاستكشاف. وطالما سافرت مرة، فهي تسافر المرات التالية من دون أن تفكر مرتين. وطالما أصبحت مسافرة دائمة وجهتها دبي، فهي تقيم تجربة السفر لدبي دائماً بحسبانها آمنة ويوصى بها بشدة.

أطالع الكثير من المواقع والصفحات التي يتبادل روادها النصائح عن وجهات السفر، حيث تقييم وجهات السفر والمشكلات الناشئة والطارئة بدءاً بإصدار التأشيرات ومروراً بأماكن الإقامة وانتهاء بمستويات الأمان. والحقيقة أنها مصدر رائع لتقييم وجهات السفر بعيداً عن إعلانات الترويج ومبادرات التسويق التي قد يشوبها إخفاء لمشكلات أو تمويه لمعضلات أو تجميل مبالغ فيه.

كما أنها مصدر مضمون إلى حد كبير للمسافرين المستقلين، أي الذين يحزمون حقائبهم ويركبون الطائرة ويصلون إلى وجهتهم من دون ترتيب مسبق لبرنامج الرحلة من إقامة وزيارات وتنقلات داخلية.

ولذلك حين أعلن موقع «إنشور ماي تريب» الإلكتروني المتخصص في التأمين السياحي قبل أيام عن قائمة أكثر المدن أماناً للمسافرات الوحيدات، وجاءت دبي في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في أكثر الوجهات أماناً، لم تكن مفاجأة.

فهذا هو الشعور الذي انتابني في المرة الأولى التي زرت فيها دبي. وفي كل مرة أعود، كنت أتأكد منه. وأضيف إلى ما توصل إليه استطلاع الموقع المتخصص في السفر أن دبي ليست وجهة آمنة جداً للإناث المسافرات وحدهن لأن مظاهر الترتيبات الأمنية والضبط والربط واضحة في الشوارع والمراكز التجارية والأماكن الترفيهية عبر قوات الأمن، ولكن لأن قيمة الأمان أصبحت مغروسة لدى الجميع.

صحيح أن هناك عوامل أمنية تعمل على المراقبة والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، ولكنها ليست ظاهرة بالشكل المزعج الذي يسبب شعوراً بعدم الراحة. وكم من مدينة في الشرق والغرب تتمتع بأمان، ولكنها أيضاً تنقل للمقيم والزائر شعوراً بالقلق ناجماً عن الوجود الأمني الواضح والصريح في الأماكن العامة. هذا الوجود يحقق الأمان، ولكنه أيضاً يجعل الزائر يستشعر خوفاً أو قلقاً أو ترقباً.

سنوات طويلة من العمل وتنفيذ الإرادة السياسية والاجتماعية لجعل دبي وجهة مريحة وآمنة أسفرت عن تغلغل فكر المدينة الآمنة لدى الجميع. وهو شعور مُعد ولكن بالمعنى الإيجابي.

كما أنه مدعاة للفخر ما يجعل انتهاكه أو المغامرة أو المقامرة به أمراً صعباً. يشير الموقع إلى أن نسبة الجريمة في دبي منخفضة للغاية، وأنها وجهة آمنة للنساء، وفي مواصلاتها العامة أماكن مخصصة للنساء فقط.

وأضيف من جهتي أنه حتى الأماكن المختلطة في المواصلات العامة أماكن آمنة للإناث وصديقة لهن. النظرات الثاقبة والتصرفات غير اللائقة والتزاحم والتفوه بكلمات غير مقبولة أمور غير واردة الحدوث لسببين: الأول إن عناصر الأمان متوافرة ومنصوص عليها في القانون وقابلة للتنفيذ فوراً، والثاني إن ثقافة الأمان باتت متجذرة ولم تعد تعتمد فقط على أذرع القانون الحديدية.

الجميع يستحق أن يشعر بالأمان أثناء السفر والترحال. السفر في الأصل متعة، وإفساد المتعة بوجود عوامل تهدد أمان المسافر أو حتى تجعله يشعر بعدم الراحة يلحق ضرراً يصعب علاجه أو حتى تخفيفه سنوات وربما عقوداً. المنافسة بين وجهات السفر شرسة.

ومن يتعرض لتجربة سيئة مرة في وجهة ما، سيجد بدل البديل مئة بدقة زر واحدة. وتقييم سيئ واحد يصف مدينة أو شعباً أو حتى فندقاً أو مطعماً بالرديء أو دون المستوى أو غير الأمين كفيل بالوصم سنوات أو أشهراً على أقل تقدير.

تقديري أن مستقبل وجهات السفر وقدرتها على التنافس يعتمد على حد كبير في عنصر الأمان المضمون والمتوافر للمسافر الوحيد. ولأن الحاضر يخبرنا أن «المسافرة الوحيدة» لم تعد ظاهرة غريبة أو فكرة غير مستساغة، بل هي إلى تنامٍ ليس فقط في دول غربية، ولكن في بلادنا العربية تتنامى وتنتشر ولا سيما بين الشابات.

جيل بأكمله من الشابات العربيات، ولا سيما من العاملات، أصبحن يخترن دبي وجهة مفضلة لهن لقضاء بضعة أيام أو عطلة نهاية أسبوع وحدهن أو مع صديقة أو اثنتين. وتحول الاختيار إلى تكرار وعادة ملحوظة للجميع. ولولا الأمان، لما تكرر ولما أصبح وجهة مفضلة لهن.

* كاتبة صحافية مصرية