ت + ت - الحجم الطبيعي

لقد أثبت إكسبو 2020 دبي بأنه من أنجح المعارض في العالم بسبب ما يستعرضه من اختراعات الأجنحة من 192 دولة ومن ابتكارات البناء، ولكل دولة قصة أو اختراع في مجال من مجالات الحياة الحالية أو ابتكارات مستقبلية.

وفي دولة الإمارات برز جناح (الرؤية) الذي استمد فكرته من كتاب «قصتي» الذي يحكي سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 50 قصة في خمسين عاماً، من عام 1969 إلى 2019. في هذا الجناح، يخيل للزائر في المجال البصري والليزر والفيديو أنه دخل عوالم مستقبلية ولكنها بالأصل قديمة.

يروي الشيخ محمد بن راشد دور والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ووالدته المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، قد أعطياه الفرصة لدخول معترك الحياة وهو طفل لينشأ بقوة وعزيمة وصبر وأن الشيخ محمد عاش بالصحراء مع معلم الصحراء من قبيلة المناصير وأعطاه دافعاً لتعلم كيفية الصيد بالصقور والبحث عن حيوانات الصحراء وكيف يمكنه تجنبها ومع هذا قد لدغته إحدى العقارب في فراشه وهذا كان درساً من دروس التعليم في الحياة.

يزيدك انبهاراً حينما تدخل في عالم الغوص عن اللؤلؤ وكيفية حب الشيخ محمد بن راشد لخور دبي إلى حب الخيول من (كحيلة إلى ملينيوم) وقصص تجارب سموه في حياته التي جعلته قائداً ومفكراً عربياً يزداد حباً لعروبته وكيف كان يبث حبه للحياة بقصائد تميزت في الحب والخيل والصحراء والبحر والوطن وغيرها جعلت منه من أفضل ناظمي الشعر النبطي في الوطن العربي وإبراز مشاهدات تعكس الرؤية البصرية العميقة بين التصوير المتحرك والثابت ودهشة الأبعاد.