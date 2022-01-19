دبي وجهة الحلول

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من يأتي عانياً قاصداً دبي فهو بذلك ينشد الاستثناء بكامل أركانه، والانطباع الأول الصادر عن الجميع دون شك الانبهار بالتقدم الجبار في المشروعات العملاقة للطرق والنقل والقفزات المتسارعة بهذا المضمار ما يجعل من تجربة العيش والسياحة هنا التجربة الأفضل عالمياً. حيث يلعب النقل دوراً استراتيجياً بارزاً للجذب ورفد مختلف القطاعات الحيوية، باعتباره بصمة تميز الوجهات عن نظائرها، والسباق لا يزال محتدماً بين الشركات العالمية لتقديم أفضل حلول التنقل المبتكرة لصياغة مستقبل هذا القطاع في المدن المتقدمة، من خلال وجود البنى التحتية التي ترتكز على التطبيقات الذكية لتصبح طريقة العيش والتواصل أكثر مواكبة لمتطلبات الناس.

المنصة الأضخم والأكثر زخماً «إكسبو 2020 دبي»، أفرزت مساحات من الفرص الابتكارية لحلول التنقل في مدن المستقبل الذكية باستخدام طرق مستدامة وتقنيات تعزز جودة الحياة عبر توفير خدمات تجمع بين السرعة والأمان لمد جسور التواصل بين العالم، ودفعها إلى الأمام من أجل بناء مجتمع متجانس يسهل فيه التبادل المعرفي والفكري والتجاري. ويعتبر الحدث أكثر معارض «إكسبو» الدولية استدامة إلى الآن، بفضل تطبيقه أفضل حلول وتقنيات المراقبة الذكية. مواكبة ترتكز على التعاون والشراكة في طرح مشاريع كبرى ترسخ لبلوغ أهداف المرحلة القادمة بتوجهات فارقة عن الموجود.

وتسهم الابتكارات النوعية في ميدان التنقل بالاعتماد على إنترنيت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي في توفير خدمات رقمية ترفع من وفرة المرافق العامة، والمنشآت كالمطارات والمستشفيات، وأماكن الأحداث والفعاليات الكبرى. إضافة إلى الاستفادة القصوى من هذه التقنيات في تسهيل حياة الناس الأكثر حاجة كأصحاب الهمم وجعل تنقلهم سلساً، فضلاً عن تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة في المدن. حديثنا اليوم مغاير عن الأمس تتصدره السيارات والقطارات ذاتية القيادة ومراكز مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للإدارة المرورية الفاعلة، ومركبات فضائية فائقة السرعة.. عالم جديد لا يعترف بالحدود.