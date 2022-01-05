مهارات وتقنيات علينا إجادتها

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في كثير من الأحيان يكون أحدنا قريباً من تحقيق النجاح أو بلوغ الغاية التي سعى لتحقيقها طويلاً، إلا أنه وبسبب حالة من التشاؤم أو الاحباط توقف فجأة أو تراجع، وهو لا يعلم كم كان قريباً من تحقيق غايته. لذا من الأهمية لكل واحد منا تعلم المهارات والطرق التي تمنحه القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات والعقبات، مثل تعلم التقبل، نتقبل الأحداث المختلفة والمتنوعة بحلوها ومرها، وكيف نتجاوز السلبيات أو الوقائع التي لا نحبها أو لا تناسبنا، بل التعايش معها والتعامل وفقها في بعض الأحيان. ومن المهارات المهمة التي يجب تعلمها فهم المسؤولية، وكيف تتم إدارتها وحدودها والطريقة المثلى للتعامل معها، وذلك بأن يتم تحملها عندما تكون مناطة به وأن يتخذ القرارات الايجابية السليمة التي تضمن تحقيق النتائج التي يرغبها ويتطلع لها. وأيضاً هناك مهارة فهم الواقع، بمعنى المعرفة بمتطلبات الحاضر الذي تعيشه، وما هو مناط بك وعليك تنفيذه، وهذا يعني تجاوز الماضي وتباعته خاصة السلبية منها، لأنها انتهت، والمهمة الآن هي التركيز على الحاضر وتجويده والإبداع فيه للتمكن من ضمان مستقبل مشرق وجميل تحقق خلاله ما تتطلع له. ومن المهام الحيوية والهامة التي يجب علينا تعلمها، الشعور بأن ما نختاره في حياتنا، هو الذي يشكل هذه الحياة، لذا عندما نغمر أنفسنا بالسعادة والفرحة فإن هذا سينعكس على واقع حياتنا، لذا تنبع الحاجة للشجاعة وعدم الخشية أو عدم الاستسلام أمام الصعاب والعقبات، وفي نفس اللحظة الحرص بشكل دائم ومستمر على التعلم، التعلم من الأخطاء، والتعلم ممن هم أكثر خبرة في الحياة، والتعلم من التجارب والنصائح، والتعلم من العلم نفسه الذي نتلقاه. الحياة عبارة عن مهارات وطرق وتقنيات، يجب علينا إجادتها، البعض منها سنحصل عليه بالخبرة، والبعض الآخر بالمعرفة والسؤال، المهم أن تكون على وعي بأثر المهارات والطرق في تسهيل الحياة وتحقيق النجاح.