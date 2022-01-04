إنجازات سريعة للإسكان في دبي

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القرارات السريعة والضخمة التي تعتمدها قيادة دبي في ملف إسكان المواطنين، تكشف عن مدى الأهمية القصوى التي توليها لهذا الشأن وعزمها الكامل على إحداث فارق كبير فيه وبصورة عاجلة، فهي أولوية لا تهاون ولا تأجيل فيها لما لها من أثر بالغ ومباشر على تعزيز استقرار الأسر المواطنة والارتقاء بجودة حياتهم إلى أعلى المستويات وإدخال السعادة على قلوبهم جميعاً.

توجيه محمد بن راشد واعتماد حمدان بن محمد، أمس، لـ 600 قرض سكني بـ 600 مليون درهم، إضافة إلى التحديثات التي أجرتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على خدماتها، جاءت ترجمة دقيقة وفي وقت قياسي لما اعتمده محمد بن راشد ضمن برنامج إسكان المواطنين من ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة، ومضاعفة عدد المستفيدين أربعة أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة للإسكان، وكذلك رفع قيمة القرض ليصل إلى مليون درهم، ما يؤشر إلى أن هذا الملف الذي عهد به سموه إلى حمدان ومكتوم بن محمد ليشرفا عليه إشرافاً مباشراً، يأخذ طريقه السريع وبقفزة نوعية لتحقيق إنجاز كبير يلمس المواطنون آثاره الإيجابية على أرض الواقع.

ما أكده حمدان بن محمد بأن «رؤية محمد بن راشد هي رؤية متكاملة لنموذج تنموي شامل ومستدام يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات ويرتقي بجودة الحياة»، يلفت مع هذه القرارات أن خطط دبي التي تدخل حيز التنفيذ والإنجاز العاجل، تولي عناية استثنائية لتمكين المواطنين من جميع النواحي ضمن منظومة متكاملة تعزز من مستويات العيش والعمل والتطلع إلى المستقبل والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

الإنسان جوهر كل سياسات التنمية في دبي، وبهذه الأولوية ترسخ قيادة دبي نموذجاً تنموياً متفرداً عالمياً يعزز مكانتها المدينة الأفضل للحياة في العالم.

