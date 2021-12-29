التزام لفرحة آمنة

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ما حققته دبي من نجاح في استعادة دورة الحياة الطبيعية، وما ينتظره الجميع في دبي من فرحة وبهجة بقدوم العام الجديد، كان أساسه حرص حكومة دبي الدائم على صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وهو الحرص الذي ترجمته باستراتيجية محكمة وضعت في صدارتها التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية كأداة استباقية فاعلة في حماية الجميع، وهي الإجراءات التي لا تزال قائمة برغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها دبي والإمارات في تحقيق مناعة المجتمع.

العامل الأهم في نجاح هذه الاستراتيجية كان المسؤولية العالية في تعاون والتزام الجميع بكل هذه الإجراءات والتدابير التي تعلن عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، وما أثبته هذا العامل من حسم في هذا الشأن يرفع اليوم أكثر من مسؤوليتنا جميعاً تجاه الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة، خصوصاً أثناء الاحتفالات في ليلة رأس السنة الجديدة، لتكون احتفالات بفرحة آمنة، كما تميزت بها دبي على الدوام، وبثت من خلالها البهجة للملايين الذين يترقبونها حول العالم.

دبي مستمرة في العمل ضمن خططها لمواجهة أي مستجدات تخص فيروس «كورونا» بكامل منظومتها وفرقها، وتعمل هذه الأيام على مسار آخر لتأمين احتفالات رأس السنة بأعلى المعايير، وهو ما عهدناه في كل عام، وقرار إقامة الألعاب النارية في 29 موقعاً في مختلف مناطق الإمارة، يأتي في خطوة مهمة تمنح الجميع فرصة الاستمتاع دون الحاجة للتكدس في مناطق بعينها.

مع هذا العمل المثابر، فإن الخروج بفرحة آمنة يفرض مسؤولية مشتركة، يلتزم فيها كل فرد من جانبه، بحرص تام، بكل التدابير التي تحمي الجميع.