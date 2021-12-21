صوب المجرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما تقدمه دبي من روعة وإبهار أصبح حديث الساحة العالمية والمنصات الرقمية، مع كل نجاح استثنائي تعانق السحب، هنا الإبداع له كلمته الفارقة عن باقي المدن، الروزنامة حافلة بذلك الطابع المتميز والنجاح دون شك مضمون، ودبي عند الوعد مع كل انطلاقة وعودة، مثبتة أنها الأكثر استعداداً والأسرع عالمياً وسط كم التدفق السياحي المصاحب لأحداثها.

ينتهي إنجاز وتتبعه دبي بإنجاز آخر، وتسابق الوقت قبل أن يسبقها بخطوات نوعية معززة لمكانتها الريادية رافعة لتنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية والسياحية.

ولا يزال إكسبو 2020 دبي مواصلاً رحلة نجاحاته في جذب أكبر الأعداد من الزوار من كافة بقاع الأرض متخطياً حاجز الـ6 ملايين زيارة بعد مرور 73 يوماً على افتتاحه في شهر أكتوبر الماضي.

وذلك بفضل زخم الأحداث والمؤتمرات المصاحبة، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة من العروض الترفيهية والفعاليات الرياضية، إلى عروض الموسيقى العالمية، والاحتفالات بالأيام الوطنية للدول، تجارب ثرية تتناسب ومختلف الأعمار والأذواق. والأيام المقبلة تبشر بالمزيد للزوار مع الأجواء الرائعة وقرب موسم العطلات.

والعنوان العريض تتصدره وتيرة التسارع في إكسبو 2020 دبي الرامية لطرق مزيد من الأبواب لإيجاد أفضل الحلول للتحديات العالمية الأبرز مثل قضايا البيئة والطاقة والتعليم والصحة والفقر، عبر الابتكار والفكر الخلاق، لصنع روافد جديدة تدعم مسار التقدم الإنساني على كافة الصعد وتمنح البشر آمالاً متجددة في مستقبل حافل بالفرص، من خلال تسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لخط ملامح المقبل بتحولاته الجبارة والهائلة.

مواكبة ترتكز على التعاون والشراكة في طرح مبادرات ومشاريع استراتيجية كبرى لبلوغ أهداف المرحلة القادمة، بكل تحدياتها وسرعة تطوراتها، بتوجهات فارقة عن الحالي.