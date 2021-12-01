مسيرة دولة الإمارات الاستثنائية

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في الاتحاد قوة، وفي التفرقة ضعف، لطالما ترددت هذه الجملة على مسامعنا في طفولتنا، قصة قيام اتحاد الإمارات، ففي الثاني من ديسمبر عام 1971 تلاحمت الإمارات السبع، واتفقت على السير قدماً لبناء دولة عظيمة، بقيادة رشيدة لا ترضى إلا بالمراكز الأولى في شتى المجالات وكافة الأصعدة.

وبإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسمية العام 2021 بـعام الخمسين، احتفالاً بالذكرى الخمسين على تأسيس الإمارات في عام 1971، فانطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل 2021، ويستمر حتّى 31 مارس 2021، ليتزامن بذلك مع استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعد أبرز الإنجازات، التي سيشهدها عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ويقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يعد أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، يستضيف العالم، ويعمل على إشراك الجميع في هذه المسيرة الاستثنائية، من أجل إلهام الأجيال المقبلة، ومشاركتها في إطلاق الابتكارات، التي ستكون دعامة التقدم البشري في الـ 50 سنة المقبلة.

مسيرة الإنجازات الاستثنائية للإمارات تتواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتؤكد أن نهج «اللامستحيل» الذي تمضي به قيادة الإمارات لا يتوقف عند حد معين، وأن تجاوز التحديات وتحويلها إلى إنجازات لصالح الإمارات والعالم العربي والبشرية بشكل عام المهمة المفضلة لـ«عيال زايد».

من دواعي فخرنا أن نحتفي بالإنجازات، التي حققتها الدولة على مدى الـ 50 عاماً الماضية، وننوه ونشيد بها تتويجاً لعام استثنائي. قوتنا في تلاحمنا، نكمل معاً مسيرة من العطاء والوفاء بدأ بها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأكملها صاحب السمو الشيخ خليفة، حفظه الله، قيادتنا الرشيدة تصنع الأمجاد، وتكتب التاريخ المشرق.