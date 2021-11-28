العالم فصل دراسي!

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في الحقيقة اقتبست عنوان هذا المقال، من أحد العناوين الكثيرة المتنوعة عن الفعاليات التي تعاش وتقام هذه الأيام في إكسبو 2020 دبي، والعنوان الأصلي هو: «اجعل العالم فصلك الدراسي».

إذ أعد أن هذا العنوان - تحديداً هذا العنوان - ينقل حقيقة تامة عن هذه الفعالية العالمية بكل ما تعني الكلمة، وهي فعالية قد لا تتكرر مرة أخرى لأي واحد منا، بكل وهجه وما يحمله من مضامين، وهنا يصح القول إن إكسبو 2020 دبي، لما تذهب إليه، أو لما تهتم به، أو لما ترغب في رؤيته، أو لما تريد اكتشافه.. حيث العلوم على اختلافها، والمبتكرات والمخترعات على تنوعها، والتاريخ على تعدده، والتراث على عراقته وزخمه، وأيضاً ستجد المجتمعات بما تضمه من جغرافيا وثقافة وعلوم وبما تكتنزه من معارف وهموم وأصالة وعمق ضارب في الزمن، إكسبو متنوع هو عبارة عن فصل دراسي علمي عالمي تدخل إليه بكل بساطة وبكل عفوية، ولكن كل فصل له موضوعه الشيق الجميل، خلال اختيارك للفصل وموضوعه سترى العمق والتنوع والمادة الثرية التي لن تتكرر رؤيتك لها في أي مكان، في زيارتك إلى إكسبو ستذهب إلى عدة فصول، وهناك ستكتشف كم العالم واسع وكم الإنسان طموح ومتعدد الاختيارات وأيضاً الاهتمامات.

«اجعل العالم فصلك الدراسي» هو في الحقيقة عنوان من ضمن البرامج التعليمية في إكسبو، إذ يهدف لتواصل الطلاب والمعلمين من مختلف أرجاء الإمارات، لخوض تجربة تعليمية وثقافية فريدة لن تتكرر. وحقيقة فإن إكسبو برمته عبارة عن فصول دراسية ضخمة وهائلة وكبيرة، فصول تحكي عن العالم ومسيرة البشرية من الأزل وحتى يومنا، هو ليس متحفاً، بل حياة الإنسان النابضة بالحركة والطموح، هو كل هذا تحت سقف واحد، إن صح التعبير.

ولذا حينما يقال إن في إكسبو 2020 دبي فرصة ثمينة للمعلمين والأمهات والآباء، في زرع قيم عظيمة في قلوب وعقول أطفالهم، فلا يجانب هذا القول الحقيقة، بل إن الواقع يدعم بما هو أبلغ وأكبر وأعظم.

إلى كل أم وأب: لا تبخلوا في دخول هذا الفصل الدراسي وبصحبتكما أطفالكما.