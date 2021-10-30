«إكسبو» العراقة والحداثة

عندما تقترن التكنولوجيا بالحضارة يكون الفارق كبيراً وواضحاً جداً، لا سيما عندما يرتبط ذلك باسم دبي التي عُرفت بأنها لا تفضل إلّا المركز الأول، ولهذا فالزائر لمعرض «إكسبو 2020 دبي» القائم على جانب من هذه المدينة يستشعر مدى أهمية هذا الحدث المتميز عالمياً من ناحية التصميم والتنظيم والإبداع والمحتوى، ومن ناحية أنه أصبح ملتقى للشعوب والثقافات المختلفة، ولذا يأخذ الزائر في ملاحظة مدى بروز بصمة الحداثة التكنولوجية عليه، وملاحظة طابع العصرية الذي طغى على كل أدوات التواصل في المعرض وملامحها، لقد تميز معرض «إكسبو 2020 دبي» عن المعارض السابقة في أماكن أخرى من العالم، فهو هنا الحدث الأذكى تكنولوجيا والأسرع والأكثر اتصالاً على مستوى العالم، وهذا ما حرص القائمون على إنجازه في معرض إكسبو الحالي ليحظى الزائرون له بتجربة رقمية سلسة ومتطورة، من خلال مزايا عدة من ذلك إنجاز شبكة حديثة وآمنة، وذات تغطية شاملة، تم بناؤها خصيصاً لتلبي متطلبات هذا الحدث العالمي الواسع، فضلاً عن تلبية حاجة كل الأجنحة المشتركة وجميع الزوار، لقد وُضِعت الشبكة لتغطي مساحة تفوق أربعة كيلومترات مربعة بأكثر من ثمانية آلاف وخمسمئة نقطة وصول للهاتف المتحرك وأكثر من ثمانية آلاف نقطة وصول لشبكة الـ«واي فاي» عبر مناطق المعارض والأجنحة، رغبة في توفير أعلى مساحة واسعة للاتصال الذكي والسلس.

ومما يميز «إكسبو 2020 دبي» أيضا أنه يعدّ منصةً للفنون المختلفة، من خلال تسليط الضوء على الأعمال الفنية الملهِمة، من أعمال فنـيّة، ومنحوتات تعبيرية، من جميع أنحاء العالم، كما تميز «إكسبو 2020 دبي» بأنه الأول في العالم الذي خصص جناحاً للمرأة منذ خمسين عاماً.