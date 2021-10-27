الأفكار كالألماس تحتاج للصقل

تعتمد الحياة على تبادل الأفكار والآراء، بل إن التبادل المعرفي والعلمي ساهم في تطور الإنسان وتقدمه، ولو حدث في أي مكان على وجه الأرض احتكار للمعلومات ورفض مشاركتها مع الآخرين، فإن النتيجة ستكون أولاً عدم تطور هذه المعلومات، وتبقى قاصرة وقليلة الشأن، فضلاً عن تواضع التقدم أو المعرفة في مواقع أخرى، وهذا التواضع أو التدني المعلوماتي لن يساهم في التقدم البشري، ولا في حركة تجارية واستثمارية واسعة. للتوضيح على سبيل المثال: عندما يتم اختراع جهاز اتصال لاسلكي، كما هو ماثل في حياتنا الآن، لكن هذا الاختراع تم احتكاره ومنع الآخرين من استخدامه، فإن النتيجة هي عدم تطوره وبيعه وتسويقه، فضلاً عن هذا فإن الآخرين لن تكون لديهم البنية التحتية، وبالتالي تصبح بيئة غير مستقطبة للاستثمار، بينما لو تم تعميم هذا الجهاز مع حفظ حقوق الملكية الفكرية، فإن انتشاره سيساهم في تطوره والإضافة عليه والمزيد من الابتكارات، تماماً كما هو الحال في واقعنا المعاصر الآن، في أحيان كثيرة المشاركة مكسب وإضافة وليست إضاعة للحقوق، كما يعتقد البعض. وتبقى عملية التعبير عن الأفكار، خطوة هامة يجب علينا على المستوى الفردي، أن نتعلمها ونطور من مهاراتنا، لأنها الخطوة الأولى نحو الانتشار والعمومية، فضلاً عن مساهمتها في تطور أفكارنا وبلورتها، فالفكرة تماماً كالألماس تحتاج للصقل، حتى يظهر جمالها وتأخذ قيمتها المستحقة. يقول الفيلسوف فريدريك نيتشه: عدم المقدرة على تبادل أفكاري مع الآخرين هي أسوأ وأفظع أنواع العزلة بالنسبة لي على الإطلاق. الفكرة سواء أكانت من هيئات أو مؤسسات أو كانت من شخص واحد، لا تعيش في العزلة ولا في الانفراد ولا بالاحتكار. تعلم التعبير عن أفكارك، وحاول أن تسمع النقد حولها، فهذا الذي يصقلها ويطورها.

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