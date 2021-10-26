الساعة على موعد دبي

موعد مختلف عن كل موعد، تضربه دبي مع روزنامتها الحافلة والصاخبة بزخم الأحداث والمؤتمرات والفعاليات المتميزة، التي تعود ببصمتها الفارقة وطابعها «المفنود»، والنجاح دون شك مضمون، عودة واثقة، بكفاءة عالية على كافة الصعد، ونتائج تحدث عن نفسها على أرض الواقع، لتثبت دبي مع كل انطلاقة أنها الأكثر استعداداً والأسرع تعافياً عالمياً بعد الجائحة، وسط كم التدفق السياحي المصاحب للأحداث للاستفادة من التجارب الاستثنائية المقدمة. طبعاً، ودبي لها خصلة متأصلة، تختار أصعب الأرقام لتحلق مبعدة عن المتشابه.

مشهد يبهج الناظر بعد فترة الركود التي سادت بها لقطات الصمت، أعادت دبي للعالم نبضه مع أجندة فعالياتها المتتابعة، ابتداءً من التظاهرة العالمية الأكبر معرض إكسبو وما يحمله من تفاصيل وتجارب ثرية، يأتي افتتاح عين دبي المبهر، ومعرض جيتكس، الحدث الأكبر في مجال التكنولوجيا، الذي جاء زاخراً كماً ونوعاً بمشاركة ضخمة وصلت إلى أكثر من 3500 جهة عارضة، من 140 دولة، مؤكداً على دور دبي الحيوي في جمع عمالقة القطاع، بوصفها أهم اللاعبين المؤثرين في رسم خارطة هذا المجال، ومركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، حيث تسابق بخطواتها الواثقة في توظيف أقصى الإمكانات لتقديم حلول استباقية تضمن الاستعداد لجميع التحديات المقبلة.

من أرض الاستثناء، قلب العالم النابض بالحياة، وجهة التنوع الأولى بامتياز، من الترفيه والرياضة إلى السياحة إلى الاقتصاد والتكنولوجيا. تتعدد الأذواق وعنوان التفرد واحد، دبي الحاضرة دائماً بالأفضل مع كل ما تقدم من زخم تواصل حصد أكبر النجاحات، مبرهنة للعالم أنها رقم صعب لا تغيره الظروف، والنهج ثابت يرتفع معه سقف الطموحات إلى أبعد من الممكن.