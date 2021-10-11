العنوان دبي

تتعدد الوجهات وعنوان التفرد واحد، دائماً رد دبي فوق المتوقع، وما تقدم مختلفاً عن المعتاد، علامة فارقة بالبصمة الكاملة تسجلها دبي مجدداً مع كل يوم من أيام «إكسبو» وما يحمله معه من تفاصيل وتجارب عالمية ثرية، في ظل المشاركة الدولية الأكبر من مختلف دول العالم. هي قمة الفخر الوطني والثقة العالمية بالإمارات، التي أثبتت قدرتها على التفوق في أكبر المهمات، مبرهنة للعالم أن رحابها تتسع لكل الطامحين بغد أفضل لهذا الكوكب. دولة أنجزت ما أنجزت من النجاحات وهي تودع خمسينها الماضية، لتدشن الخمسين المقبلة بكامل ثقة وعزم على تخطي الأصعب، نهج رفع سقف الطموحات إلى أبعد من الممكن، لمشاركة البشرية في النهضة والتقدم.

أبواب جديدة تطرق عبر هذا اللقاء العالمي لوضع أنجع الحلول للتحديات العالمية الأبرز على خريطة أجندة البحث مثل قضايا البيئة والطاقة والتعليم والصحة والفقر، وتسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار للتأثير الإيجابي في حياة الشعوب وتغييرها للأفضل.

من مدينة «إكسبو»، مدينة العالم، يجتمع العالم ليتشارك في صياغة مستقبل جديد للأجيال، المصير واحد، والشعوب تنتظر مزيداً من التعاون الفعال لتغيير واقعها نحو غد أكثر إشراقاً ونمواً وأكثر استدامة.

مساحات تغيير غير محدودة تبشر ببزوغ فجر جديد للعالم ينهي كثيراً من المعوقات والصعوبات، التي طالت بها الأعوام وعطلتها الحواجز، وفق مسارات متوازنة ومتكاملة، تجمع بين الأدوات والخبرات، ضمن منصة مثالية للوصول إلى التجربة غير المسبوقة، التي ينشدها العالم، والدرس الأول والأهم الذي تهديه الإمارات للأجيال، أن بناء الحضارة والنهوض بها لا يأتي إلا بوجود التحديات، وها هي اليوم تعرض نسختها الفارقة أمام العالم، حاملة رسالة أمل وتفاؤل لشعوب المنطقة.