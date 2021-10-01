ليلة أسطورية، حبست الأنفاس، وخطفت القلوب، ليلة الإبهار والإدهاش، ليلة صبت أعين العالم فيها على بريق مدينة هي عالم آخر، لحظات ستظل راسخة في ذاكرة التاريخ، حدث عالمي هو الأضخم من نوعه، يضم ثقافات مختلفة من كل بقاع الأرض، ليلة أثبتت فيها دبي أنه لا مكان للمستحيل بين جنباتها، فصنعت الإنجازات وأذهلت العيون، فبالأمل والإصرار بات حلم الأمس واقعاً ملموساً بين أيدينا.

لحظات ممزوجة بالفخر والاعتزاز، لحظة رؤية علم دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدم أعلام 192 دولة مشاركة في العرس العالمي يرفرفون معاً في انسجام على إيقاعات الإنسانية والتسامح، تحت قبة الوصل على أرض هي منبع التسامح والتعايش، فطالما كانت الإمارات نقطة التقاء الحضارات، ووصل المجتمعات، وها هي الآن محطة الانطلاق نحو المستقبل.

عرض افتتاحي يعانق الفضاء اللامحدود لآمالنا وتطلعاتنا، ويجدد إيماننا بأن الغد أكثر إشراقاً وتوهجاً، فها نحن نمضي نحو المستقبل متمسكين بقيمنا ومبادئنا، محتضنين إرثنا، ومتقنين صناعة الإبداع، ليغدو «إكسبو 2020 دبي» نسخة متفردة بمعايير تفوق العالمية، وبروح إماراتية شامخة، وحلة تعكس الأصالة العربية، نسرد فيها قصة الـ 50 عاماً الماضية من الكفاح والإرادة، ولنطلع الشعوب على مسيرتنا الممتدة ورؤيتنا الاستثنائية.

رأينا دانة العالم متلألئة في ليلة كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات.. ورسخت مكانة دبي والإمارات.. أهلاً بالعالم.. أهلاً بالمستقبل.. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي. ليبدأ الترحيب بكل الشعوب من كل عرق ولون، دون الاعتراف بشيء سوى الإنسان، لنرى العالم من خلال الإنسان، ولنرسم المستقبل معاً من أجل البشرية.