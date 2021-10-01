الإمارات بيت العالم

وعد يتحقق، وفخر ترتفع به الهامات لتعانق السماء، بإبهار بدأ ولن يتوقف، وإبداع يومي يتجدد على مدار 6 أشهر، مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، أضخم حدث دولي، بنسخته الأكبر في تاريخ المعرض، على أرض الإمارات، التي تجمع اليوم 191 دولة، ومنظمات وهيئات وشركات وعقول الأرض بأسرها، لترسم معاً وهنا، ملامح العالم الجديد، وتضع مسارات المستقبل لخير البشرية وتقدم حضارتها.

بصمة تاريخية متجددة، تثبت من خلالها الإمارات ودبي، قدرتهما الاستثنائية على التفوق، وعزمهما الذي لا يفتر في إنجاح المهمات الكبرى لخدمة الإنسانية، فمن سماء الإمارات تشرق اليوم شمس الأمل والتفاؤل لكل البشرية، التي تعلن دبي، بتنظيمها لحدث بهذا الحجم غير المسبوق، انتصارها على الظرف الصعب الذي عاشه العالم في ظل أزمة «كورونا» وتبعاتها، وسيرها بثقة نحو تقدمها وحضارتها وغدها المزدهر.

ما تقدمه دبي للعالم، باستضافتها لهذا الحدث العريق، يتجاوز الإبهار بنموذجها في الإرادة والإصرار، إلى النهوض بمهمة ملحة تاريخياً لتوحيد البشرية على أجندة عمل عالمية قادرة بالتكاتف على حلول للتحديات الأكثر أهمية وتأثيراً على حياة الشعوب مثل قضايا البيئة والطاقة والتعليم والصحة والفقر.

تباهي دولتنا اليوم، مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، أنها باتت، برسالتها الإنسانية، وقدرتها الاستثنائية على قهر المستحيل، قبلة العالم ووجهة ثقته ومحبته الأولى، ومنصة حواره وتكاتفه وصناعة حاضره المشرق ومستقبله الأفضل.

مع ما نشهده من مشاركة عالمية غير مسبوقة في إكسبو دبي، وإجماع دولي على هذه الثقة والمكانة المتقدمة للدولة، يتأكد تماماً أن الإمارات أصبحت بحق بيت العالم.