أهلاً بالعقول.. أهلاً بالمستقبل

تنطلق اليوم فعاليات المعرض العالمي «إكسبو 2020 دبي»، الذي افتتح رسمياً أمس، وتحت مظلته يجتمع العالم تحت سقف واحد، 191 دولة من أرجاء العالم ستقدم إنتاجها ومبتكراتها وإبداعاتها، وستلتقي العقول وأيضاً القلوب، وستزيد الخبرات ويزيد التواصل وينمو التفاهم وتنتشر قيم المحبة والسلام والتسامح، في هذه التظاهرة الفريدة التي تقام لأول مرة على ثرى الإمارات، وتحتضنها دبي.

في هذا المعرض الفرص واعدة وتبادل الخبرات والمعلومات لا تقدر بثمن، وتشارك العديد من المنظمات العالمية، لذا ستكون التجارة والاستثمار والاقتصاد والتنمية حاضرة وبقوة، لكن سيكون للمعرفة والخبرات والمعلومات والتقنيات حضورها المبهر، سنجد المبتكرات الحديثة ومخترعات وإبداعات فريدة من نوعها، ولن تشاهد في أي مكان آخر.. إن كنت مستثمراً أو رجل اقتصاد أو باحثاً في التنمية أو كنت مختصاً في المعرفة أو ذا توجه نحو التقنيات الحديثة، فإن هذا المعرض فرصتك الثمينة التي لن تتكرر مرة أخرى، وإن كنت في مقتبل العمر أو في منتصف العمر أو نحوها، فإن هذا المعرض الدولي مكانك الأمثل، قم بزيارته وتمتع بما يضم بين جنباته من علوم ومعارف وخبرات.

«إكسبو 2020 دبي» هو حياتنا كأناس، وهو ملتقى فريد لمختلف المجتمعات البشرية، فخورون وسعداء أن تكون دبي مبعثه الجديد، ومن بابها يدخل نحو الألفية.

وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.. الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي.. والستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله».