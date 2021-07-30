دعم مستمر لاستدامة النمو

في مبادرة جديدة تؤكد التزام حكومة دبي، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، بمواصلة العمل على تحفيز النمو ودعم قطاعات الأعمال، جاء قرار حمدان بن محمد، أمس، بإطلاق حزمة تخفيض وإلغاء لرسوم وبدلات مالية، تضم 88 خدمة تقدمها جهات حكومية رئيسية في الإمارة.

حزمة التحفيز الجديدة، تدعم قطاعات الأعمال وتعزز الثقة في اقتصاد الإمارة، العائد إلى النمو بقوة، وهو ما تظهره جميع الأرقام والمؤشرات، التي تتوالى نتائجها مبشرة بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتساهم المبادرة أيضاً في دعم وتحفيز قطاع الشركات الناشئة والصغيرة، وتوفير سيولة أكبر في الأسواق، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين، وجذب المزيد من أصحاب الأفكار المبدعة ورواد الأعمال، بما يكفل استدامة النمو في اقتصاد دبي.

وتتمثل قوة التأثير في هذه الحزمة أيضاً، التي تتكامل مع الحزم التي أطلقتها حكومة دبي منذ بداية الجائحة، في دعم تنافسية الإمارة، من خلال تمكين مسيرة النمو الاقتصادي، وضمان قدرة دبي على استقطاب المزيد من الاستثمارات، والقدرة الاستباقية على تجاوز تحديات المستقبل، لتحافظ على مكانتها المرموقة في جميع مؤشرات الأداء العالمية، ولتظل دبي، كما هي دائماً، خياراً أمثل لجميع الباحثين عن الريادة والطموح وتحقيق الأمنيات.