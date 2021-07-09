نموذج في إدارة الأزمات

إنها دبي، التي تثبت يوماً بعد آخر ريادتها وتفوقها في كافة الميادين، وقدرتها على تجاوز التحديات، وإدارة الأزمات بحرفية واقتدار.

وتأتي حادثة الحريق في ميناء جبل علي لتبرهن على هذه الحقائق الراسخة، حيث باتت دبي، برؤية وتوجيهات محمد بن راشد نموذجاً يحتذى في المرونة والجاهزية وسرعة الاستجابة للطوارئ والأزمات.

إن النجاحات التي تحققها دبي على الأصعدة كافة، هي ثمرة العمل بروح الفريق، والتي تُرجمت خلال حادثة الحريق الأخيرة، حيث تعاملت جميع الجهات، بحرفية ومهنية وكفاءة مع الحادث، ما أسهم، والحمد لله، في تطويقه بسرعة وكفاءة عاليتين، والحفاظ على السلامة العامة، وهو ما توج بعدم تسجيل أي إصابة أو وفيات، وضمان استمرارية العمل في الميناء.

وتكامل هذا العمل الميداني مع المعلومات الشفافة والدقيقة التي وفرتها الجهات الرسمية إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، أولاً بأول، ما أسهم في عدم انتشار الشائعات، وطمأنة المجتمع بأن قيادة رشيدة حكيمة تقوم على توفير الأمن والأمان له، وقادرة على حمايته في جميع الظروف والأزمات وأوقات الطوارئ.

ولا يفوتنا هنا أن نقدم جزيل الشكر وخالص التقدير لعناصر الدفاع المدني ولفرق العمل التي تواجدت منذ اللحظات الأولى في موقع الحادث، وأسهمت في إخماده والسيطرة السريعة عليه.