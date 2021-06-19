استراتيجية الأمن والاقتصاد والديمقراطية

ثلاثة عناوين كانت المحاور الضمنية للقاءات الرئيس الأمريكي بايدن مع زعماء دول «مجموعة السبع» و«الناتو» وقادة الدول الأوروبية: الأمن والاقتصاد والمسألة الديمقراطية.

طبعاً، على سطح هذه اللقاءات كان الحديث عن جائحة «كورونا» وقضية المناخ والتعاون الثنائي، لكن الهدف الأساس لإدارة بايدن في هذه المرحلة هو حشد أصدقاء أمريكا خلف الاستراتيجية الأمريكية المقرّرة منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، والتي تعتبر الصين وروسيا الخصمين المنافسين لأمريكا في هذا القرن الجديد، بعدما استطاعت الولايات المتحدة أن تجعل من القرن العشرين قرناً أمريكياً في مجالاتٍ مختلفة.

فترتيب العلاقات مع حلفاء أمريكا الأوروبيين وأعضاء «الناتو» هو أولوية مهمّة لإدارة بايدن، بعدما توتّرت هذه العلاقات في فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، نظراً لأهمّية دور الأوروبيين في سعي واشنطن لتقليص وتخفيض حجم نموّ الدورين الروسي والصيني على مستوى العالم بأسره، بما فيه مع بعض الدول الأوروبية. ولذلك، دفعت إدارة بايدن باتّجاه جعل القمم الأمريكية الأوروبية الأخيرة، وكأنّها وقفة تضامن مشتركة بين ضفّتيْ الأطلسي ضدّ سياسات وممارسات صينية وروسية.

فعنوان «الأمن» هو الحافز الآن لتعزيز دور «الناتو» في أوروبا الشرقية المجاورة لروسيا الاتّحادية. وعنوان «الاقتصاد» هو خلف «المشروع الأخضر» وتطوير «البنى التحتية» لبايدن.

إضافةً إلى ما جرى الحديث عنه في اللقاءات الأمريكية الأوروبية الأخيرة من أهمّية مساعدة الدول النامية، بينما المستهدَف هو الصين، وما تقوم به حكومة بكين في هذه الدول ومعها من مشاريع عمرانية، وإعادة بناء البنى التحتية فيها، وبما بات يُعرف باسم «طريق الحرير الجديد».

أمّا عنوان «المسألة الديمقراطية» فهو سلاح قديم – جديد استخدمته الولايات المتّحدة في فترة الحرب الباردة مع «المعسكر الشيوعي» وتريد واشنطن إعادة استخدامه الآن في مواجهة الصين وروسيا من خلال التركيز على أنّ الاقتصاد الصيني ينمو ويتقدّم بشكلٍ سريع، بسبب تسخير اليد العاملة الصينية دون احترام ومراعاة لحقوق الإنسان وشروط العمالة الصحّية من حيث الأعمار، وساعات العمل وقيمة الأجور. وعلى الجانب الروسي، فإنّ «الديمقراطية» تطال الآن موسكو من خلال ما يتمّ اتّهام الرئيس بوتين به من مسؤولية عن قتل معارضين له، ومن تدخّلٍ في انتخابات دولٍ أخرى.

إنّ الإدارات الأمريكية السابقة في حقبة القرن العشرين أقامت علاقاتٍ جيّدة جدًّا مع الصين إبّان «الحرب الباردة» لتعزيز الانقسام في «المعسكر الشيوعي» بين موسكو وبكين.

أمّا في العقد الثاني من القرن الحالي، فقد وضعت واشنطن الصين وروسيا في خانة المنافسين الأساسيين للقطب الأمريكي، ويجري التعامل معهما الآن بنظرة سلبية واحدة.

ثلاثون عاماً مضت على انهيار «المعسكر الشيوعي» الذي كانت روسيا تقوده لعقودٍ من الزمن، ولقد انتهى «حلف وارسو» مع نهاية «المعسكر الشيوعي»، لكن لم ينتهِ معه «حلف الناتو» الذي سقط مبرّر وجوده بسقوط الاتّحاد السوفييتي، بل على العكس، فقد تمدّد «الناتو» من أوروبا الغربية التي كانت ميدانه الأساسي إلى عدّة دول في شرق أوروبا تجاور روسيا الاتّحادية، وتحوّلت العاصمة البولندية وارسو إلى مركز مهمّ جدًّا لأنشطة «حلف الناتو» وخططه العسكرية.

وشهدت حقبة التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي سياساتٍ أمريكية تتّصف بالهيمنة والتفرّد في قيادة العالم كلّه، وبالسعي لتطبيق مفهوم الإمبراطورية الواحدة المهيمنة على الكرة الأرضية بأكملها. وكانت حقبة التسعينيات هي العصر الذهبي لسياسة الأحادية القطبية الأمريكية في تزامنٍ مع الخلل الكبير الذي حدث في القيادة الروسية قبل تولّي الرئيس بوتين الحكم.

لكنّ الدول الغربية، أو دول العالم الرأسمالي، أشبه بجسمٍ رأسه في الولايات المتحدة ودماغه في واشنطن، وحينما يحصل أي عطب في هذا الدماغ فإنّ الجسم كله ينعطب. وقد حدث ذلك اقتصاديّاً في العام 2008 حينما اهتزّ الاقتصاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية في الولايات المتّحدة ونتائج الحروب على العراق وأفغانستان.

ثمّ عانت أوروبا من أزماتٍ سياسية واجتماعية بسبب أيضاً ما كانت عليه واشنطن من أجندة ومن انتعاش للعنصرية والشعبوية في الولايات المتّحدة خلال فترة حكم دونالد ترامب. وحدث ذلك كلّه بينما ازدادت روسيا الاتّحادية والصين قوّةً وانتشارًا في قارّات الأرض وفي فضائها.

إنّ العالم شهد هبوطًا متدرّجًا لدور الإمبراطورية الأمريكية مقابل تصاعدٍ ملحوظ لدور روسيا والصين، وما حدث ويحدث من توتّر وخلافات، بين الولايات المتحدة وكلٍّ من روسيا والصين، ليس بغيوم عابرة تصفو بعدها العلاقات بين هذه القوى الكبرى. لكن أيضًا، ما نشهده من أزمات سياسية بين هذه البلدان ليس بحربٍ باردة جديدة بين أقطاب دولية.

فـ«الحرب الباردة» في القرن العشرين قامت على تهديدات باستخدام السلاح النووي (كما حدث في أزمة صواريخ كوبا بمطلع الستّينيات) وعلى حروب ساخنة مدمّرة في دول العالم الثالث في سياق التنافس على مواقع النفوذ، وهي حالات بعيدة كلّها الآن عن واقع الأزمات الراهنة بين واشنطن وكلٍّ من موسكو وبكين.

فأولويّات روسيا والصين والولايات المتّحدة الآن هي مصالحهم المباشرة، إذ رغم التباين والخلافات القائمة حاليّاً بين عواصم الأقطاب الدولية الثلاثة، فإنّ جميعها يحرص على إبقاء الصراع بين حكوماتها مضبوطًا بسقفٍ محدّد، خاصّةً في ظلّ الضغط الأوروبي العامل في هذا الاتّجاه.

*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن