الإمارات.. مسيرة تقدم لا تتوقف

تحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، نهج ثابت للإمارات في مواجهة مختلف الظروف والمستجدات، وهو ما يرتسم بوضوح اليوم، مع تصدرها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، واحتلالها المركز التاسع عالمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

حقيقة الأمر، أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، ومواكبتها المستمرة لمتطلبات النمو، وتكيّفها السريع مع المتغيرات، اعتادت على تجاوز الأزمات، وتحويلها إلى ميادين للمنافسة، وهو ما أظهرته الجائحة، التي عطلت مفاصل النمو حول العالم، وأعاقت تقدم دول كبرى، إلا أنها وقفت عصيّة أمام شعب الإمارات، الذي استطاع بعزيمته وإرادته أن يتجاوز هذه الدول، وفق التقرير الصادر عن أحد أهم المؤسسات الدولية المتخصصة، لتظل بذلك الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار لخمس سنوات متتالية.

نجاح الدولة في إدارة هذه المرحلة بأعلى مستويات الاستعداد والجهوزية، وتحقيقها قفزات متتالية في أغلب المؤشرات، والارتقاء بمختلف القطاعات، يمثل إنجازاً يضاف إلى مسيرتها الحافلة بالتميز، وفي الوقت ذاته يؤكد صواب النهج الذي تمضي عليه، بدعم القيادة الرشيدة، التي حرصت على ضبط الأداء الحكومي، وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والأوضاع المستجدة.

جائحة «كورونا» لم تكن عذراً لإبطاء العمل الحكومي، كما يؤكد محمد بن راشد، وإنما كانت دافعاً لتسريع عملية التطوير والتأقلم مع المتغيرات، واليوم نحصد النتائج، التي يبشرنا سموه من خلالها، بأن مسيرتنا مستمرة وقافلتنا لن تقف، وشعبنا لن يتوقف عن التقدم للأمام.