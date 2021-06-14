يتضمن التحليل الرباعي للعناصر نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات أو التحديات، وبتحديد هذه العناصر تتمكن المنظمة من الوصول إلى أهدافها واتخاذ قرارات سليمة، وفي المقال التالي نتعرف معاً على التحديات في تحليل swot وفوائد تحديدها مسبقاً.

ما هي التحديات في تحليل swot وانعكاساتها على المنظومة الإستراتيجية ؟

تندرج التهديدات أو التحديات في تحليل swot أسفل بند العوامل الخارجية التي ليس للمنظمة يد فيها، ولا تستطيع تغييرها، وتشير إلى وجود ضعف في الامكانات الخارجية المحيطة بالمنظمة والتي تحول بينها وبين تنفيذ عملها بالشكل المطلوب، ومنها ما يلي:

• القيود القانونية الجديدة التي لا تتحكم فيها المنظمة

• الاتجاهات المستقبلية المرتبطة بمجال عمل المنظمة

• مصادر التمويل المعتمدة

• الاقتصاد المحلي والوطني والعالمي

• الأحداث المحلية والوطنية والعالمية

• الأوضاع البيئية المادية والطبيعية

• الأوضاع الديموغرافية التي ترتبط بالسكان

التعرف على التهديدات التي تحيط بالمنظمة أمر مهم جداً، حيث يساعد المنظمة على تقليل تأثير هذه التحديات على العمل، ويعزز قدرتها على التصدي لها ومواجهتها، كما يتيح للمنظمة الفرصة للوصول إلى حلول جيدة لأجل السيطرة عليها، وهنا يجب الحرص على تحديد التحديات الخارجية والاستراتيجية الأفضل.

كيفية تحديد التهديدات والمخاطر المحيطة بالمنظمة

من الطبيعي أن توجد مجموعة من التهديدات التي تهدد نجاح المنظمة، وتؤثر بالسلب على وضعها التنافسي بين المنظمات الأخرى، ولكن مع تحليل swot الرباعي سيتم تحديد التحديات المحتملة والتي يمكن أن تتعرض لها المنظمة خلال تحقيق أهدافها، ما هي الكيفية التي يمكن اعتمادها في تحديد التحديات؟

يمكن الاعتماد على مجموعة من الأسئلة للتعرف على التحديات المحتملة منها ما يلي:

1. ما هو وضع نوع الخرجات التي تعتمدها المنظمة في المشروع ؟

2. ما هي طبيعة العقبات والمشاكل الخارجية التي يمكن أن تواجه المنظمة؟

3. ما هي الأمور التي يقوم بها المنافسون ولا تفعلها المنظمة؟

4. ما عناصر القوة التي يمتلكها أكبر المنافسين للمنظمة؟

5. ما هي المكانة الاقتصادية الخاصة بالمنظمة؟

بمجرد الإجابة على هذه الأسئلة سيتوفر لدى الإدارة مجموعة من التهديدات الخارجية التي من المحتمل أن تتعرض لها المنظمة، مما يساعد في التخطيط لها بشكل جيد.

مجالات

مجالات تطبيق تحليل swot متعددة فلا تنحصر في مجال معين، فيمكن اعتماده في حالة الأفراد، كما يمكن تطبيقه مع المنظمات والمؤسسات المختلفة، حيث يساعد في تقييم المنظمة بشكل جيد ويمنحها معرفة جيدة بما تمتلكه من إيجابيات للاستفادة منها وسلبيات لعلاجها، والعقبات والمعوقات التي تعترض طريقها، فلا تقلق حيال تطبيقه على المنظمة.

تحتاج استراتيجية swot إلى طريقة معينة حتى تعمل بشكل صحيح، حيث يتطلب عمل استراتيجية تحليل swot الرباعي اتباع بعض الخطوات التنظيمية لتجميع الأشخاص المناسبين من أجل إعداد استراتيجية تحليل swot الرباعي، وذلك من خلال اختيار مجموعة من الأفراد من أقسام مختلفة في المنظمة من العديد من المجموعات المختلفة، وذلك من أجل الحصول على الكثير من وجهات النظر المختلفة التي تكون بمثابة عنصر رئيسي في نجاح تحليل swot الرباعي، والحصول على الأفكار من الأفراد وتجميعها وتصنيف الأفكار وتنظيمها من خلال الاعتماد على التصويت وتحديد الأفكار ذات الأولوية لتقليل عدد الأفكار، ثم يقوم الرئيس التنفيذي أو الشخص المسؤول عن استراتيجية تحليل swot بالاختيار النهائي للأفكار لاعتمادها وبناء مشاريع وإجراءات و مبادرات لمعالجتها.