هاجس دولي للبشرية بأسرها

في اليوم العالمي للبيئة، تكون فرصة لاستذكار الخسائر التي تكبدتها البيئة في العالم بسبب الأنشطة البشرية، حيث جاء أن أكثر من 4 ملايين و700 ألف هكتار من الغابات، وهو ما يعادل مساحة الدنمارك أو أكبر، فقدت تماماً.

والأمر الأكثر ألماً، أن نصف الأراضي الرطبة في العالم اختفت خلال القرن الماضي، إلا أن الأكثر لفتاً للانتباه ربط فيروس «كوفيد 19» مع الخلل البيئي، حيث يعتبر بعض العلماء، أن تقليص مساحة المواقع الطبيعية للحيوانات، وقفز الإنسان عليها، ساهما في تهيئة الظروف لانتشار الأمراض وانتقال الفيروسات، بما فيها فيروس «كورونا».

وبغض النظر عن صحة مثل هذا الربط من عدمه، نظراً لأن الأبحاث ما زالت مستمرة حول هذا الفيروس الذي يسعى العالم للتعافي والتخلص منه، يبقى الاهتمام بالبيئة أمراً حيوياً وهاماً للبشر.

في اللحظة نفسها يجب على الإنسان الوعي التام بأن كافة المخلوقات التي تعيش على هذا الكوكب مشاركة معه، ولها نفس الحقوق في المكان والبيئة التي تعيش فيها، ومن غير المعقول الاعتداء عليها وتجريف بيئتها والقضاء عليها أو تهجيرها؛ أيضاً الوعي أن النظام البيئي وحدة واحدة وعبارة عن سلسلة متماسكة إن حدث خلل في جانب من جوانبها أو في أي جزء منها تضررت باقي السلسلة، وسيشمل الضرر الإنسان نفسه، والشواهد كثيرة عند حدوث خلل أو أضرار بيئية، حيث ارتفعت درجة الاحترار العالمي، وحدث ثقب الأوزون، وذوبان البعض من الثلوج في القطبين، هذه الأحداث وغيرها كثير، لها دلالات، توضح أن النظام البيئي لكوكب الأرض هش وضعيف، ويحتاج للوعي التام بالتوازن والعمل على حمايته.

هناك جهود مقدرة من الكثير من الدول ومنها الإمارات، لأن هذه الجهود ساهمت في معالجة الكثير من المشاكل البيئية، لكن أتمنى أن ينضم العالم بأسره ويتحد لحماية البيئة على كوكبنا، وأن يكون هذا الموضوع هاجساً دولياً للبشرية بأسرها دون استثناء.