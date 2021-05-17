نتائج طيبة

تمضي الإمارات قدماً في وقاية المجتمع، من خلال توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم، في سياق استراتيجية دقيقة تهدف للوصول إلى مرحلة التعافي على المستوى الصحي بدرجة متقدمة، ما يتيح استعادة الحياة الطبيعية.

ومن اللافت أن الجهود المبذولة في هذا الصدد، تؤتي ثمارها على نحو متزايد ومتسارع، بتحقيق معدلات كشف عن الإصابات وشفاء حالات الإصابة، وعدد الفحوص التي يتم إجراؤها يومياً. وهو ما يعكس حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الأرواح ومحاصرة الوباء.

‌‎وفي الواقع، وجدت هذه الجهود ترجمتها العملية من خلال تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاقها على مستوى الدولة، مقابل انخفاض كبير في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ‌‎فيما تزداد بالمقابل حالات الشفاء.

إن العناية الاستثنائية، التي توليها القيادة الرشيدة، لتعميم اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد؛ وتوفيرها للجميع، مواطنين ومقيمين، قد مكنت الدولة من قطع شوط مهم في السيطرة على انتشار الوباء، وتحقيق مركز متقدم في قائمة الدول التي تعاملت مع الجائحة، باستراتيجيات ناجحة وفعالة. وفي هذا، تظهر جلية الجهود المقدرة والمشكورة لفرق العمل المعنية بالتعامل مع الجائحة، كما تعكس ثقة أهل الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بالمؤسسات المعنية.

إن ما أظهره المجتمع من التزام بالإجراءات الحكومية في التعامل مع الجائحة، إنما يختزل أسمى معاني الانتماء لهذا البلد الطيب، الذي لم يدخر وسعاً في حماية الجميع، وتأمين السبل الكفيلة بحماية صحتهم وأعمالهم وحفظ حياتهم.