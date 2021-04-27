الحصول على لقاح «كوفيد 19»

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في معدلات توفير اللقاح لمجتمعها من مواطنين ومقيمين، ولا بدّ من الإشادة بالجهود الاستباقية والاستثنائية والمستدامة لفريق العمل المسؤول عن توفير لقاح «كوفيد 19» بمنتهى الجودة العالية، والتميّز في الخدمات، والتواصل الدائم للتقييم والمتابعة حتى بعد اللقاح.

حيث اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أربعة أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس «كوفيد 19»، وهي: لقاح سينوفارم، ولقاح فايزر-بيونتك، ولقاح سبوتنيك في، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا.

توفر الدولة التطعيم مجاناً واختيارياً لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، وتعتبر التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها لتحقيق مؤشرات البرامج الوطنية الوقائية لاستئصال الأمراض، والتخلص منها، حيث يمكن توقيها بالتطعيمات استناداً إلى الاستراتيجيات العالمية وأفضل الممارسات، وبالتالي تطوير منظومة النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع.

وبكل فخر واعتزاز أرى أن المنظومة الصحية في إمارة دبي قادرة أن تستوعب كل من يحتاج للعلاج وقادرة على رفع الطاقة الاستيعابية بشراكة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، هذا بجانب التوعية والإجراءات الوقائية التي توازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع واستقرار أفراده والاستدامة الاقتصادية.

ولا بدّ أن أسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل مراكز توفير اللقاح في إمارة دبي لخدماتهم المذهلة ودعمهم المتواصل بلا توقف من أجل توعيتنا وإنقاذنا ومساعدتنا لكي نحظى بالأمان الصحي وبجودة الحياة بإذن الله.

سعدت جداً بتواجد نخبة من المتطوعين والمتطوعات من طلبة الجامعات بمختلف تخصصاتهم العلمية للتعلم ولتوثيق قصة النجاح.