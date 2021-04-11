الإمارات والأردن.. أخوة راسخة

احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن، يجسد الروابط التاريخية الراسخة، ووشائج الأخوة العميقة والصادقة بين البلدين الشقيقين، التي أصبحت نموذجاً يحتذى في قوتها ومتانتها.

هذه العلاقات، أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان، والملك الحسين بن طلال، وتمضي اليوم على ذات النهج، من التناغم والتنسيق، في مختلف القضايا، وفي إطار من التفاهم والتعاون.

وغني عن القول، إن الإمارات تنظر إلى المملكة باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم استقرار وأمن المنطقة، إذ تمثلان معاً صوتاً للحكمة والاعتدال. كما أن الارتقاء بهذه العلاقات، وتثبيت ركائزها، هو محلّ اهتمام دائم لدى قيادتي البلدين، الأمر الذي تجسّد في الحرص على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات والمحاور، وهو ما تجلى في تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات والأردن سيبقيان قلباً واحداً ويداً واحدة، ومسيرة خير واحدة نحو مستقبل واعد، وأن المملكة عمق صامد بحكمة قيادتها والتفاف شعبها.

كما أضافت الزيارة الأخيرة للعاهل الأردني إلى الدولة، في يناير الماضي، ولقاؤه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لبنة قوية إلى هذه العلاقات، وعكست مستوى التنسيق الرفيع، والإرادة القوية، لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب من التكامل وتوافق الرؤى.

نبارك للأردن الشقيق عبوره مئوية البناء، وانطلاقه نحو مئوية التعزيز والتطوير والإنجاز، وكل عام والأردن بخير وتقدم وازدهار، مستمراً في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة.. حفظ الله الأردن وأدام عليه عزه، وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا.