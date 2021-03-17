عام الخمسين انطلاقة التفوق

الطموح المتنامي الذي تنطلق فيه الإمارات، نحو خمسين عاماً جديدة في مسيرة نهضتها الفارقة عالمياً، يدخل عتبة تاريخية مع إعلان رئيس الدولة 2021 «عام الخمسين»، ليكون هذا العام محطة إلهام كبرى يتأمل فيها أبناء الوطن ومن شاركهم قصص نجاحهم، حجم التحديات والصعوبات التي قهرها الآباء المؤسسون، ويحفز فيهم مزيداً من الثقة بأننا قادرون على صناعة تاريخ جديد لدولتنا وللمنطقة والعالم.

الفخر الذي تعيشه الإمارات، هذا العام، بنهضتها التي حققت تفوقاً يشهد له الجميع، بأنه الأسرع والأفضل والأنبل، هو محرك قوي يحفز الجهود لقفزات نوعية أكبر، تطمح من خلالها لبناء نموذج حضاري غير مسبوق من التقدم عميق الأثر، ليترك بصماته ونتائجه الإيجابية على المنطقة والعالم، تنموياً وإنسانياً وقيمياً.

أهمية كبيرة تضعها الدولة لهذا العام، ليست لكونه فاصلاً زمنياً، وإنما مرحلة تاريخية تحمل من خلالها الإمارات رؤية شاملة لما تريد أن تكون عليه في المستقبل، بتخطيط مدروس واستباقي، حدد الاستراتيجيات والأولويات والأدوات، لصناعة التفوق والصدارة، ولكنه تخطيط يستند إلى عوامل قوة رسختها إنجازات فريدة في نصف قرن مضى.

وأمام الطموحات العالية التي ترسمها قيادتنا الحكيمة لمستقبل الأجيال، يحفز رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد إلهاماً أقوى لأبناء الوطن وشركائهم في النهضة، عنوانه الإرادة والعزيمة والتحدي لهمم تصنع المعجزات في رحلة الإمارات نحو مئويتها.

