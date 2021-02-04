وثيقة الأخوة الإنسانية.. من الإمارات

أصبحت وثيقة الأخوة الإنسانية، التي بزغ نورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الرابع من فبراير عام 2019، وثيقة تجمع الأديان والأعراق والألوان في كافة دول العالم، بعد أن وقعها في أبوظبي قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ليأتي بعد ذلك اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالإجماع (اليوم الدولي للأخوة الإنسانية)، ابتداء من 4 فبراير من عام 2021.

وقد أشار قرار الأمم المتحدة، إلى اللقاء الذي عقد بين فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسفر عن توقيع الوثيقة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

وجاء توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، يوم 4 فبراير 2019 في أبوظبي، بين قطبين كبيرين في العالم الإسلامي والمسيحي، حدثاً تاريخياً غير مسبوق، وضع أمم العالم بكافة دياناتها ومذاهبها وأعراقها، على سواء، لا فرق بين الواحد والآخر، فالجميع عباد الله، خلقهم ليكونوا أخوة متسامحين ومتعايشين، يعملون لمصلحة البشرية في كل مكان.

وقد حضر توقيع الوثيقة في صرح المؤسس، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سدد الله خطاه، وعشرات من ممثلي الأديان، وشخصيات فكرية من دول عديدة.

في كلمته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: يسرني، باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن أرحب بضيفي البلاد الكبيرين، في بلد التعايش والتعددية والحياة الكريمة، لأن لقاء الأخوة الإنسانية، دليل على أهمية رعاية التعددية والحوار بين أتباع الأديان في المجتمعات كافة، واليوم، نحتفي معاً بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي نسعد أن تكون دولة الإمارات حاضنة لها، وسنواصل حمل راية الأخوة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى جعل المنطقة والعالم مكاناً أكثر سلاماً وتسامحاً.

ومن جهته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: نرحب برجل السلام والمحبة، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في دار زايد، ويحدونا الأمل، ويملأنا التفاؤل، بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام.

وكان قداسة البابا، قد عبّر عن سعادته لزيارة الإمارات ، بقوله: إن هذه الزيارة، تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، ولقد صدق طيب الذكر، الشيخ زايد، مؤسس الدولة، رحمه الله، حين قال: الثروة الحقيقية للأمة، تكمن في أفراد شعبها، الذين يصنعون مستقبل أمتهم. الثروة الحقيقية، هي ثروة الرجال.