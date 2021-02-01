دبي.. قدرات لتعافي الإنسانية

وقفت الإمارات منذ بداية جائحة «كورونا» في طليعة الدول الفاعلة والمؤثرة بمساهماتها الكبيرة ومبادراتها المتواصلة لإيجاد حلول في سبيل التعافي العالمي، ومضاعفة الدولة جهودها في هذا التوقيت الفارق مع بدء توزيع اللقاحات، تؤكد حرص قيادتها الاستثنائي على تسخير كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها في سبيل تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل.

المبادرة العالمية، التي أطلقتها دبي بتوجيهات محمد بن راشد أمس، لنقل اللقاحات إلى البلدان النامية، تجسد بوضوح الإيمان الكبير لقيادة دبي بمسؤوليتها الإنسانية العظيمة، وتعكس الدور المحوري الذي باتت تمثله دبي في الاستجابة السباقة للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وهو دور تدعمه قدرات وخبرات واسعة في البنية التحتية واللوجستية، بتمكين متواصل من قيادتها التي حولتها بجاهزية عالية إلى مركز رئيسي لدعم الجهود الدولية وشريك أول للمنظمات الإنسانية العالمية في هذا المجال.

وما تحشده دبي اليوم من قدرات «طيران الإمارات»، و«شبكة موانئ دبي العالمية»، ومطارات دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بإمكاناتها المتطورة، يوفر ضماناً لأعلى مستويات النجاح لمبادرة «كوفاكس»، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من اللقاحات خلال العام الحالي، وهي مبادرة ذات تأثير إيجابي كبير على الصعيد العالمي، لما تمثله من تسريع للتعافي عالمياً.

دبي من خلال هذه المبادرة، ومن خلال مبادراتها الكبيرة المؤثرة منذ بداية الجائحة، تضيء نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه الشراكة الدولية الحقيقية في مواجهة وهزيمة أي تحديات عالمية.