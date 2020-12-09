بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، أودُّ تخصيص عمود هذا العدد المميز من صفحة «تغرودة» لذكر سلسلة أنساب حكام الإمارات السبع، حفظهم الله ورعاهم، مع ذكر خؤولتهم أيضاً.

1 - رئيس الدولة: صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان الفلاحي الياسي.

والدته: الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد الأول آل نهيان.

2 - نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي آل مكتوم الفلاسي الياسي.

والدته: الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد الأول آل نهيان.

3 - عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد بن مطر القاسمي.

والدته: الشيخة مريم بنت غانم بن سالم بن عبدالله بن سعيد بن سبت بن مطر الشامسي.

4 - عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة عجمان: صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بن حميد بن عبد العزيز بن حميد بن راشد بن حميد بن سلطان بن راشد آل بوخريبان النعيمي.

والدته: الشيخة عائشة بنت عبدالله بن علي بن عبدالله بن هويدن الكتبي.

5 - عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة أم القيوين: صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد بن أحمد بن راشد بن أحمد بن عبد الله بن راشد بن ماجد المعلا.

والدته: الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن بن سيف الدرويشي الشامسي.

6 - عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة: صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد بن سالم بن سلطان بن صقر بن راشد بن مطر القاسمي.

والدته: الشيخة مهرة بنت أحمد بن ماجد بن غرير بن عبدالله السويدي.

7 - عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الفجيرة: صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن سيف بن حمد بن عبدالله بن خميس بن محمد بن مطر الشرقي.

والدته: الشيخة فاطمة بنت راشد بن حميد بن عبد العزيز بن حميد النعيمي.