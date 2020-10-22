الشيخة هند رمز للإنسانية والعطاء

يتمتّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحسّ إنساني فريد يتجسّد في عشرات المشاريع النوعية التي أطلقها والتي تستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين، وكان من هذه المبادرات، توجيه سموه، رعاه الله، في 4 يناير 2017، بإنشاء بنك الإمارات للطعام، والذي حقق نجاحاً كبيراً بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء البنك، الذي بات يشكّل منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام ضمن إطار مؤسسي مستدام يستفيد منه الملايين داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث ينضوي «بنك الإمارات للطعام» تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

والشيخة هند تمثل رمزاً لعطاء نساء الإمارات، لذا فإن تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني، هو تقدير مستحق لسموها، لما بذلت وقدمت من عطاء إنساني، وخاصة خلال جائحة «كورونا» وقيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية الأزمة الصحيّة.

ولقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بالجائزة قائلاً سموه: «هند أقرب الناس للناس وأسرع النساء للخير».

ما عرف عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أنها «أم الجميع»، وتلقب سموها بـ«أم الشيوخ» و«أم راشد»، تقديراً لمكانتها الأسرية والاجتماعية، لأنها أم الخير والإنسانية والعطاء، وصاحبة الأيادي البيضاء، والمجلس العامر المفتوح لسيدات وطنها من كافة الأعمار وجميع مناطق الدولة، يتوافدن لزيارة سموها، تستمع لهمومهن ومشاكلهن ومتطلباتهن الاجتماعية، وتبادر سموها بالحلول والمساعدة اللازمة والفورية.

وكذلك تحظى سموها بمحبة سيدات وبنات الوطن لشعورهن بقربها منهن، وهي بطبعها وشيمها وتربيتها وقيمها العربية الأصيلة، تعد نصيراً للمظلومين، وعوناً للمحتاجين، الخير مبدؤها في الحياة، ولا تتعامل إلا بمكارم الأخلاق وحسن الخلق، وعرفت بتواضعها، تجلُّ العلماء، وتعطف على الصغار والكبار، وهي أيضاً الأم والمربية الفاضلة.

ولقد كرمتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة في الدورة الأولى للمسابقة، تقديراً لما قدمته سموها من خدمات جليلة لكتاب الله تعالى، بما في ذلك دعم ورعاية العديد من الفعاليات المتعلقة بالقرآن الكريم، ومن أهمها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إضافة إلى توجيه سموها بطباعة عشرات الآلاف من المصاحف وتوزيعها في مختلف بقاع الأرض، فضلاً عن إنشاء إذاعة دبي للقرآن الكريم ابتغاء المثوبة من الله العلي القدير، كما باركت «أم الإمارات» تعيينها رئيساً لمجلس أمناء «بنك الإمارات للطعام».

وقد ثمنت شخصيات عامة من قيادات نسائية، ومسؤولي الجمعيات الخيرية وذات النفع العام بدولة الإمارات، حصول سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأجمعوا على أنه «تكريم ذهب لأهله»، وهو تقدير لمبادرات سموها الإنسانية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستدام، وقيادة سموها لحملة 10 ملايين وجبة، والتي نجحت في توفير الدعم الغذائي للأسر والأفراد الذين تأثروا بتداعيات أزمة «كوفيد 19» دعماً لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي خلال هذه الجائحة التي تأثر بها العالم أجمع.

تهانينا القلبية لسموها بهذا التقدير الأممي الإنساني المشرف للمرأة الإماراتية وأيضاً للمرأة العربية أينما تواجدت.

* كاتبة إماراتية