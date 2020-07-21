إمارات العزيمة والإنجاز

لحظة فارقة في تاريخ الإمارات، سجلتها دولتنا بالأمس مع إطلاق «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر، في أول مهمة عربية تذهب بعيداً في طموحها نحو الفضاء. لحظة سمت بها هامة الوطن، واختلجت فيها مشاعر العز والفخر، وأكدت أن الأحلام الكبيرة قابلة للتحقق مهما بلغت التحديات، وطالما اجتمعت الإرادة والتمكين والعزم.

إنجاز «مسبار الأمل» بأيادٍ وطنية، كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة، هو رسالة في غاية الأهمية، بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو الرهان الرابح لكسب معركة صناعة المستقبل، ووضع بصماتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وهو ما عملت عليه قيادتنا مبكراً، لينطلق «الأمل»، حاملاً شعار دولتنا «لا شيء مستحيل»، على يد نخبة من الكفاءات الوطنية الشابة، رفيعة التأهيل. كما مثلت رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الملهمة مع فريق عمل المسبار، قبل ساعات على انطلاق المهمّة، الحافز والدافع القوي، لشاباتنا وشبابنا، على المضيّ قدماً في مهمتهم بدأب وعزيمة وإصرار على تحقيق النجاح.

مع إطلاق المسبار، تدشن بلادنا مرحلة جديدة، تتوج فيها 5 عقود من الإنجاز، وتعبر بنجاح نحو الـ ٥٠ عاماً القادمة، بما ترتكز عليه من عزيمة قوية، غرسها المؤسّسون في أبناء الوطن، وتحملها قيادتنا الرشيدة للأجيال القادمة، لينافسوا بها العالم.

اليوم تكسب الإمارات برهانها على أبنائها، الذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق المستحيل.. والقادم أفضل بإذن الله.