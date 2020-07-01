دبي.. التحدي مستمر

في سباقها نحو التميز، لا تهدأ دبي عن السعي نحو الإنجاز، لتثبت في كل يوم أنها مدينة التوقعات الكبيرة، التي لا تركن إلى منجز، ولا تعجز أمام تحدٍ، بل تعشق خوض التحديات، بخطط مدروسة، وحلول مبتكرة، وتفكير خارج الأطر التقليدية، لتكون، كما أرادت قيادتها على الدوام، واحدة من أفضل مدن العالم تميزاً وقدرة على التعامل مع التوجهات الجديدة، وخاصة في مجال العمل الحكومي وطبيعة دوره المستقبلي.

نجاح مبادرة «دبي 10X»، التي أعلن حمدان بن محمد اختتام مرحلتها الأولى، أمس، يؤكد أننا على الطريق الصحيح في تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل، رغم عظم التحديات التي يواجهها العالم.

المبادرة المبتكرة، التي أطلقها محمد بن راشد، شكّلت، كما أشار ولي عهد دبي، تجربة ناجحة ومتميزة، حققت نقلة نوعية في منهجية عمل الجهات الحكومية وتمكينهم بمهارات تطوير العمل الحكومي، كما أصبحت المرونة والمنهجية الاستشرافية من أبرز ممكناتها وعوامل نجاحها، بتكييف خدماتها واستراتيجياتها ومنظومة عملها بما يتناسب مع المتغيرات المحيطة المتسارعة.

اليوم تستكمل دبي البناء على نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، بمرحلة جديدة، تستند إلى منظومة مستقبلية ترتكز على التفكير الاستباقي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية. كما يأتي إطلاق سموه النسخة المحدثة من منصة متابعة المشاريع، في هذا السياق، تحقيقاً لرؤية محمد بن راشد، بأن تسبق دبي مدن العالم في مجال توظيف التكنولوجيا في ابتكار مشاريع ومبادرات تعزز دور الحكومة في تقديم الأفضل لمتعامليها.

تسريع الإنجازات، والخروج بأفكار جديدة ومبتكرة هدف دائم تسعى له دبي في سباقها المستمر نحو التميز، ونحن قادرون بثقة قيادتنا الكبيرة، على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي رائدة مدن العالم.

