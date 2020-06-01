الإمارات أقوى

«الإمارات مستمرة، أقوى وأفضل وأسرع»، ثقة يجدد التأكيد عليها اليوم محمد بن راشد، وهي ثقة أثبتتها دولتنا قيادة وشعباً وفرق عمل، عملاً لا قولاً، بمرونتها واستجابتها المتفردة للمتغيرات اليومية المتسارعة عالمياً منذ بداية جائحة «كورونا».

مع عودة الحكومة وموظفيها بالأمس، لاستكمال أعمالهم من الميدان ومواصلة الإنجاز، تسجل حكومة الإمارات نجاحاً عظيماً، باستمرار أعمالها على مدى الأشهر الماضية من هذا الظرف العالمي الاستثنائي، إذ عملت الحكومة بكفاءة عالية وبلا أي توقف، معتمدة على بنية تحتية قوية استثمرت فيها قيادتنا الحكيمة مبكراً برؤيتها الاستشرافية ومبادرتها الاستباقية، التي مكنت جميع القطاعات من مواجهة كل الظروف ومواكبة أي تغيرات.

بل تقدم حكومة الإمارات اليوم نموذجاً ملهماً في تخطيطها الاستباقي، واستراتيجياتها المدروسة، وإدراكها لطبيعة المرحلة القادمة، حيث إن إرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية، كما يؤكد ذلك محمد بن راشد، مشدداً على أن القادم يحتاج منا إلى روح جديدة، وتفكير مختلف، وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء، وفرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة، وشمولية وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة.

مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية، التي دشنها سموه، بالأمس، في أول اجتماع للحكومة بعد عودتها إلى العمل الميداني، ستبقى الصحة فيها أولوية، الجميع فيها مسؤول عن سلامة الجميع، وهي مسؤولية وطنية مشتركة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، لحماية المكتسبات ومواصلة مسيرة التنمية والإنجاز.

الإمارات تدرك تماماً أن القادم سيكون للأفضل، وهي تمتلك من الرؤية والمثابرة والمبادرة والقدرات ما يؤهلها لتكون من أفضل دول العالم.