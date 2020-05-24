هناك دوماً فرصة وراء كل تحدٍ

انقضت أكثر من ثماني سنوات مُنذ أن أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أولى عُملات السبائك الذهبية الإماراتية، والتي نُقش على أحد وَجهَيها صورة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الوجه الآخر نُقشت صورة لبرج خليفة الذي كان قد اكتمل لتوه آنذاك، ليُعبَّر عن طموح بلادنا غير المحدود، وهو يُعتبر اليوم أحد أبرز معالمها وأكثرها شُهرةً.

ومنذ ذلك الحين، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة عُملة ذهبية أخرى تحمل على أحد وَجهَيها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي، وعلى الوجه الآخر تم نَقش رمز آخر لا يقل أهمية عن برج خليفة؛ ألا وهو جزيرة نخلة جُميرا. وقد تم اعتماد هذه العملات المعدنية التي تم سَكها من قِبل مِصفاة أرغور هيرايوس السويسرية، وهي عضو في معيار دبي لتسليم الذهب الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة (DGD).

وتتمتع العملات بدرجة نقاء 99.9% (24 قيراط)، وقد تم تصميمها وإطلاقها بهدف الاحتفاء بالقيادة الحكيمة التي تقود بلادنا، والاعتراف بمكانة دبي كواحدة من أهم المراكز الرئيسية لتجارة الذهب في العالم. وبصِفتي الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، لا يمكنني أن أروي قصة مركز دبي للسلع المتعددة دون الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبه معدن الذهب النفيس في تطورنا، والتعبير عن تقديري العميق لجميع أولئك الذين ساهموا في جعل دبي مركزاً عالمياً حقيقياً لهذا المعدن الثمين.

واليوم، نشهد سوياً أزمةً عالميةً كُبرى، إلا أنه وراء كل تحدٍ تكمُن دائماً فُرصة. وفي حين أن الذهب قد تم تصنيفه كسِلعةٍ نفيسةٍ لأكثر من ألفي وخمسمائة سنة، إلا أنه أصبح في الآونة الأخيرة يُعتبر استثماراً إستراتيجياً للمؤسسات في أوقات التقلبات والأزمات الاقتصادية. وبينما كان بوسع الأفراد دوماً الاستثمار في شراء الحُلّي الذهبية، إلا أن سك عُملات السبائك الذهبية الحديثة بدأ فقط في عام 1967 مع بدء سك عملة "كروغيراند" بجنوب أفريقيا.

ومنذ هذا الوقت ، قامت العديد من البلدان بإصدار عملات ذهبية خاصة بها، باختلاف جودتها وأوزانها، مما منح الأفراد فرصة جيدة للاستثمار في حال حدوث تقلبات اقتصادية خطيرة في السوق. ولطالما كان هناك قاسماً مشتركاً بين جميع العملات المعدنية وهو وجود أحد الرموز الوطنية على أحد وجهيها؛ مثل برج خليفة أو جزيرة نخلة جميرا على العملة الذهبية الإماراتية، أو الباندا الذهبية في الصين، أو أوركِسترا ڨيينا الفيلهارمونية أو ورقة القيقب الكندية. وفي جميع الأحوال، أتاحت هذه العملات الفرصة للمواطنين للاستثمار، وبالتالي تنويع استثماراتهم الخاصة مع دعم اقتصاد بلادهم.

وعلى الرغم من كَون نسبة كبيرة من سُكان دولة الإمارات العربية المتحدة هم من المُقيمين الأجانب، إلا أنني أعتقد أن جميع المغتربين الذين عاشوا هنا لفترةٍ طويلةٍ يعتبرون هذا البلد هو وطنهم الثاني، ويؤمنون بأنهم يعيشون في مجتمع مُنفتح يمكن لكافة الأشخاص من مُختلَف الجنسيات والأديان أن يعيشوا فيه في وئام وسلام. وأحب أن أستحضر المشاعر الراقية التي شاطرها معنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بداية انتشار الوباء، عندما قال: "نتمنى جميعاً، بل وأتمنى بشكلٍ شخصي، أن يشعر جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنهم في وطنهم الثاني".

وقد يبدو المناخ الاقتصادي العام مُقلقاً في الوقت الراهن، إلا أن عملات السبائك الذهبية المتوفرة في الإمارات العربية المتحدة تُعد استثمارًا جيداً متاحًا أمام جميع الأشخاص ممن يسعون إلى حماية أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس، خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار. وإضافةً إلى ذلك، فإني أدعو بنوكنا الوطنية إلى إيجاد وسيلة يستطيع المستثمرون الأفراد من خلالها الاحتفاظ بعملات السبائك الذهبية الإماراتية مع مؤسساتهم، حتى تظل بمأمن وتكون أكثر سهولة في الوصول إليها.

وفي ضوء التحديات الأخيرة، يُعتبر عيد الفطر لهذا العام هو الأول الذي أضطر فيه لكسر التقليد المعتاد الذي أقوم به كل عام بزيارة القصر وتقديم التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لذلك آمل أن تكون الصورة التي تم عرضها هذا المساء على برج خليفة بواسطة الليزر، دلالة على تقديرنا العميق للاستجابة السريعة والدعم الشامل والقيادة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة.

وبالنيابة عن مركز دبي للسلع المتعددة، أود أن أتمنى للجميع عيداً مباركاً، وأدعوكم للبقاء آمنين في منازلكم.