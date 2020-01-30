الإمارات تنتظر العالم

قلب إكسبو 2020 دبي ينبض، ودبي والإمارات تنتظر العالم.. هكذا أعلنها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بالأمس، تأكيداً على المرحلة التاريخية العظيمة التي تخطو نحوها الإمارات، والتي يشكل إكسبو فيها نقطة انطلاق لإرساء أسس التفوق والريادة للأعوام الخمسين المقبلة.

افتتاح سموهما لساحة الوصل في موقع إكسبو، والتي تمثل قلب المعرض العالمي النابض، يجدد العزم الذي لا يلين لدولة لا تعترف قيادتها بالمستحيل، حتى رسخت بقيادة خليفة مكانتها العالمية، منصّة تفاؤل وأمل وعمل وتعاون، تلهم شعوب العالم بالتغيير الإيجابي من أجل صنع مستقبل أفضل.

في أكتوبر المقبل، تجمع دبي العالم في أضخم ملتقى للوصول إلى الأفضل في كل المجالات، بما يكفل تقدُّم الإنسانية ورخاءها، واستعراض ثقافات الإنسانية وأحدث إبداعاتها وأكثر ابتكاراتها فائدة للبشرية، فـ«إكسبو الإمارات»، كما قال محمد بن راشد، نافذة أمل وتفاؤل بغدٍ واعد لشعوب منطقتنا والعالم. «إكسبو»، الذي سيطرح على مائدته مشاريع تنموية وأكثر قضايا العالم إلحاحاً، يقيناً سيكون الحدث الأروع لاستعراض نبوغ البشرية وإنجازاتها، وإلهام المجتمعات. كما سيمثل فرصة لنروي للعالم قصة ملهمة بالتغيير الإيجابي والقدرة على قهر التحديات، إنها قصة اتحادنا، الذي كان منطلق إنجاز تجربة تنموية رائدة، أسست لنهضة الإمارات الشاملة، التي وضع الآباء المؤسسون ركائزها، حيث يؤكد محمد بن زايد أن العالم سيلمس عن قرب ما حققناه من إنجازات استثنائية في وقت قصير، ويعيش تجربتنا في التنوع والتعايش واحتضان شعوب العالم.

ملايين الزوار من أكثر من 192 دولة سيجتمعون بعد أشهر قليلة على أرض الإمارات، ليعيشوا تجربة لا تضاهى، في الحدث الأعرق عالمياً، وليحتفلوا معنا بإنجازاتنا، وبجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وإسهامات كل مَن شارك في تحقيق نهضتها وازدهارها.