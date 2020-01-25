لتصبح ثرياً.. أسهل طريقة وأصعب طريقة

الاستقلال المادي حلم يراود العديد منا، سواء أكنا متفرغين في منازلنا أم منتظمين في مقار أعمالنا، الكل يطمح لزيادة دخله.

وللحصول على أكثر من مصدر دخل لكي تزيد السيولة التي يمتلكها، وبالتالي يزيد الأمان والاستقرار المالي لديه في حال استطاع أن يصل إلى ذلك.

ولكن هل هناك طرق مضمونة للوصول إلى الثراء؟ هذا السؤال حيّر الكثيرين، وضجت به مواقع البحث، فالكل يبحث عن طريقة مضمونة لكي يصبح ثرياً، وبالفعل هناك طريقة مضمونة، ولكن تحتاج إلى وقت طويل وصبر كبير.

الطريقة الأولى هي الادخار، فهو الطريق إلى الثراء، إن الادخار هو من أكثر الوسائل الناجعة لكي يحس الإنسان بالأمان المالي، فالمال الذي أكتسبه موجود في حسابي لا تمسه الأيدي إلا للضرورة ولتوفير الاحتياجات الأساسية فقط، ومع تراكم المال في الحساب ستجد حسابك يتضخم، وتزيد فيه النقود من شهر إلى آخر.

ومن السهل جداً بعدها أن تضع جدولاً يحدد الوقت الذي ستصل فيه إلى المليون الأول، خاصة إذا كنت ملتزماً بحفظ هذه الأموال وعدم العبث بها وزيادتها شهرياً،.

ولكن الصعب في ذلك كله هو المدة الطويلة المستغرقة لكي تصل إلى المليون الأول، فهو يحتاج إلى سنين طويلة لجمعه، فأنت عندما تنتظم في وظيفة في العادة يكون راتبها قليلاً، ومع الأيام والترقيات والمكافآت يزيد الراتب شيئاً فشيئاً.

وبالتالي ما ستضعه في حساب المليون سيزيد أيضاً قليلاً كل عام، ولكن الشيء الوحيد المضمون هو أنك إذا التزمت بالخطة ستصل إلى هدفك مهما بعد، وفي أحد المنشورات ذكر أن المليون دولار الأول يحتاج عادةً إلى مدة قد تصل إلى 20 سنة من الادخار لكي تصل إلى هدفك.

الطريقة الثانية وهي أسرع في الوصول إلى الهدف من الطريقة الأولى، وهي البحث عن مصدر دخل إضافي من غير وظيفتك التي انتظمت بها.

كأن تعمل في وقت فراغك بنظام الساعات لدى إحدى الشركات أو المكاتب الخاصة أو غيرها من الجهات، أو أن يكون لك مشروعك الخاص والذي قد تبدأه من المنزل.

وإن استطعت أن تفعل وتلتزم بذلك فسيكون لديك رافدان لحسابك المخصص للادخار، وستتضاعف الأموال في الحساب، وستختصر المدة الطويلة التي ستقضيها من أجل الوصول إلى الثراء الذي تريده، وكلما زادت لديك مصادر الدخل وتعددت، كان الوصول إلى الهدف أسرع من ذي قبل.

هاتان الطريقتان السالف ذكرهما هما من أكثر الطرق ضماناً للوصول إلى الثراء، ولكن الأولى تحتاج إلى الصبر على الوقت الطويل الذي ستستغرقه لتكون ثرياً.

والثانية أسرع قليلاً ولكنها تضمن الثراء أيضاً خاصة إذا تعددت مصادر الدخل تتعدد معها روافد حساب الادخار، وبالتالي الوصول إلى الهدف بشكل أسرع بكثير، ولكن كلتا الطريقتين ستحتاج منك إلى أن تتنازل عن الكثير من متع الحياة، وعدم اقتناء كل الكماليات.

* كاتبة إماراتية