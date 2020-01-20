التخريج وإبراز المعنى

احتفلت شرطة دبي في الخامس عشر من شهر يناير 2020 بتخريج الدفعة 27 من الطلبة المرشحين الذين أكملوا أربع سنين دأباً على مقاعد الدراسة وميادين التدريب، وتفضل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، برعاية وحضور حفل التخريج الذي أقيم بقاعة أرينا كوكاكولا.

التخريج هو الإعلان الذي صرحت به أكاديمية شرطة دبي عن فسخ العقد بين الطالب المرشح وميادين التدريب وقاعات الدراسة وجلسات المذاكرة، ليكون الآن ضابطاً كامل الأهلية يمارس حياته العملية في مؤسسة تنفيذ القانون للحد من الجريمة والكشف عن مرتكبيها.

أسس معالي الفريق ضاحي خلفان حينما كان قائداً عاماً لشرطة دبي أكاديمية شرطة دبي في عام 1987 لتزويد شرطة دبي بالكفاءات العلمية والعملية المتخصصة، ولتكون امتداداً لمدرسة التدريب التي كانت في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت، إدارة الطوارئ أو المتحركة قديماً، «وفي العام التالي من التأسيس افتتح الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم أكاديمية شرطة دبي، بحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي عام 1991 رعى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، نائب حاكم دبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين والطلبة الجامعيين، ومنذ ذلك التأسيس وأكاديمية شرطة دبي تصنع رجالاً ليحملوا راية القانون والعدالة.

استجلاب طائر الذكرى من الأمس القريب إلى شجرة الحاضر الجديد هو جديد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، الذي نجح في محاورة نوستالجيا الميدان والمنصة العسكرية لدى المخضرمين من ضباط شرطة دبي بقاعة أرينا الجميلة.

تخريج مرشحي شرطة دبي هذه السنة مختلف من حيث حيز المكان وجغرافية الموقع.. تفكير خارج الصندوق وابتكار ضد الجمود يخرج المؤسسة الأمنية العريقة خارج التقليد والنمط المعتاد، ويضعها في تعبير العجب والروعة «واو» على الطريقة الغربية، تقدم الروعة في إحساس المتعة، فمشهد التخريج الجميل الذي أتقنه الخريجون ولعبت التكنولوجيا دوراً أقل ما يقال إنه كان رائعاً وإن وراءه عقلاً يصنع فكراً ابتكارياً وإن شرطة دبي مؤسسة أمنية تصنع ما تحب وتعد للمستقبل بالمستقبل، وفلك مكتمل لديه كل شيء، واثق الخطوة يمشي ملكاً، فإلى أين أنتِ ذاهبة يا شرطة دبي. مبروك للخريجين.. مبروك لشرطة دبي.. مبروك لدولة الإمارات العربية، فالمعنى هو بروز هؤلاء الضباط في حمل راية الدولة وترسيخ مبدأ القانون والعدالة والسير بمعانيها الجميلة في السلام والمحبة والتسامح.

مدير مركز شرطة البرشاء