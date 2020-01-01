صباح استثنائي، تشرق فيه شمس الإمارات مع أول أيام العام 2020، بتفاؤل كبير، وأمل وعمل، واستعداد وإنجاز، وطموحات تتسع بإصرار على مضاعفة النجاحات.

وبشائر عظيمة يبادر محمد بن راشد ومحمد بن زايد إلى جعلها أول المحفزات لأبناء الوطن في هذا العام، «عام الاستعداد للخمسين» الذي يمهد من خلال أكبر استراتيجية وطنية أطلقها سموهما، لمرحلة تاريخية جديدة من نهضة الإمارات وتفوقها.

2020 منذ يومه الأول لن يكون عاماً عادياً في الإمارات التي تنتظر خلاله التحليق بإنجازات ونجاحات أعدت وثابرت على تحقيقها بكل عزيمة وحكمة ورؤية استباقية فريدة.

فإضافة إلى كونه عام الاستعداد للاحتفاء بنهضة قياسية لخمسين عاماً مضت، والتخطيط لخمسين عاماً قادمة، فهو كذلك عام «إكسبو دبي» الذي تستضيف فيه الإمارات العالم أجمع، في أضخم وأفضل نسخة في تاريخ المعرض الدولي على الإطلاق، هذا الحدث الذي يترقب العالم كله، ما ستقدمه دبي باستضافته من إبهار.

هذا ما سيجعل 2020 محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات، كما يؤكد حمدان بن محمد، على الأرض سنستضيف العالم في إكسبو وفي الفضاء طموحات شعبنا وهمة شبابنا ستأخذنا في رحلة تاريخية إلى المريخ. أحداث فارقة كثيرة، تشهدها مسيرة دبي خلال هذا العا.

ومن فخرنا الكبير كإعلاميين، أن دبي توجت لتكون عاصمة للإعلام العربي 2020، بقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، تأكيداً لدور الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة لدبي التي تحتضن أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية.

ووسط هذا الاحتفاء العربي بدور دبي الإعلامي، تضيء «البيان» شمعتها الأربعين في 10 مايو 2020، لتحتفي بأربعين عاماً من مسيرتها الثرية والخلاقة في خدمة قضايا الوطن وأبنائه.

«البيان» في مستهل عام مضاعفة التفوق، تسأل الله أن يكون عام خير على الإمارات وقيادتها وشعبها وعلى أمتنا والإنسانية جمعاء.