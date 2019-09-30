أيها القطريون ماذا فعلت لكم مصر؟

سؤال محيّر هل الشعب القطري له ثأر مع مصر؟ هل العوائل والقبائل العربية الأصيلة القطرية المره والعجمان والكبيسي والنعيمي والجلاهمة وحتى آل ثاني وغيرهم لهم ثأر مع المواطن المصري؟ ما شأن المواطن القطري بالإنسان المصري كي يسخّر أمواله العامة من أجل موته وخراب داره؟ ماذا فعلت لكم مصر؟

قياداتكم تصدح ليل نهار تدّعي المظلومية، وتدعي انها محاصرة من قبل الدول الخليجية الثلاث بلا سبب، فيا أيها القطري العزيز دعك من الدول المحيطة بك، والتي تحاصرك كما تقول لك قيادتك بلا سبب، لنا سؤال برئ هو الآخر ماذا فعلت لك مصر كي تضمر كل هذا الشر لها؟ هي لا تملك حدود معك كي تحاصرك، لمَ برأيك قاطعتك مصر؟

ألا تشاهد إعلامك؟ وحل وقذارة وسقوط أخلاقي كله مورس باسم حامل الجواز القطري.

ما الذي استفاد به الانسان القطري العادي من قبول «الحمدين» القيام بهذا الدور القذر في أذى الناس نيابة عن الإسرائيليين؟ انه دور يخلّف قتلى وجرحى ومعاناة للآخرين يتم ذلك باسم كل حامل للجواز القطري، ماذا استفاد المواطن القطري العادي؟

ألا تفتح قناتك التي تتبعك؟ ألا ترى الإجرام الذي يقوم به الموساد في حق الإنسان المصري الذي يبحث عن الأمان من أجل استقراره ونمائه، إن الموساد يرتكب جرائم لا تغتفر باسم المره والكبيسي والكواري وغيرهم من أبناء قطر، الموساد يحكمكم ويتحكم بكم، ويقتل أشقائكم بسكينكم.

هل هناك قطري لم يدرك بعد أن اسرائيل هي من تدير القناة بلا أدنى شك، وتعمل على مشروع إغراق الدول العربية بالفوضى واستباحة الدماء وسلب الشعوب العربية أمنهم واستقرارهم وبالأخص مصر؟

ألا تشاهد أخي القطري العربي قناة الجزيرة هذه الأيام؟ فالهوس الذي أصيب به القائمون على قناة الجزيرة من أجل نشر الفوضى في مصر غير طبيعي، ما قاموا به خلال الشهر الماضي كان ضرب من الجنون، لم يتركوا جرماً بوسعهم أن يرتكبوه، لم يرتكبوه، ولا ندري إن كان هناك شعب عربي يدعى الشعب القطري مازال موجوداً وحياً وينبض فيه دم عربي في تلك البقعة من الأرض أو أنه اختفى؟

خصص القائمون على الإعلام في دولتكم، ويرأسهم عميل الموساد عزمي بشارة قناة تلفزيونية بتردّد خاص متفرغة فقط لأحداث مصر، منحوا دور البطولة لكل من أراد بمصر شراً يعرض بالساعات ويعاد ما يعرضه مرات ومرات، دفعوا الأموال للحصول على صور محرّضة، دفعوا الأموال للناس كي تنزل الشارع، فتحوا جميع منصاتهم الإعلامية من قنوات تلفزيونية إلى حسابات السوشيال ميديا سخّروا مذيعيهم المرتزقة كي ينشطوا على السوشيال ميديا ضد مصر، ومحرّضين على الفوضى في مصر، إياها الشعب القطري العربي الشريف لم انت متحمّل كم السب والشتم الذي ينالكم من جميع الشعوب العربية التي تحرّض قناتكم على موته وخراب دياره يومياً؟ من أجل ماذا؟

هناك دول تتحمل وتتجاوز.. لكن مصر بالكاد تعافت والحمد لله خرجت من عنق الزجاجة كيف قبلتم أن تكونوا السكين التي تطعنون به ظهر أخيكم المصري؟

* كاتبة بحرينية